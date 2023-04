KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Monday (April 17, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== AKD Sec. Balochistan Glass 15,000,000 11.00 Total/Weighted Avg. Rate 15,000,000 11.00 Alfalah Sec. Habib Metro Bank 1,000,000 45.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000,000 45.00 959 Haseeb Waqas 423,000 6.00 Total/Weighted Avg. Rate 423,000 6.00 Topline Sec. Image Pakistan Ltd. 100,000 9.48 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 9.48 Arif Habib Ltd. MCB-Arif Habib Inv 21,664,167 30.00 Total/Weighted Avg. Rate 21,664,167 30.00 Alfalah Sec. Mehmood Textile 22,220 900.00 Total/Weighted Avg. Rate 22,220 900.00 JS Global Cap. Oil & Gas Dev. 7,607,848 84.81 Total/Weighted Avg. Rate 7,607,848 84.81 HH Misbah Sec. Pioneer Cement 1,000 71.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 71.00 JS Global Cap. Saif Power Ltd. 2,786,000 19.58 Total/Weighted Avg. Rate 2,786,000 19.58 Arif Habib Ltd. Sapphire Fibre 100,000 1,050.00 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 1,050.00 966 TRG Pakistan Ltd. 1,000 109.45 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 109.45 Arif Habib Ltd. Worldcall Telecom 5,000,000 1.15 Total/Weighted Avg. Rate 5,000,000 1.15 =========================================================================================== Total Turnover 53,705,235 ===========================================================================================

