KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Tuesday (April 11, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Alfalah Sec. Agritech Ltd. 5,700,000 7.15 Total/Weighted Avg. Rate 5,700,000 7.15 Alfalah Sec. Amreli Steels Ltd. 1,444,000 18.89 Total/Weighted Avg. Rate 1,444,000 18.89 JS Global Cap. Bank Al-Falah Ltd. 5,069,099 28.54 Total/Weighted Avg. Rate 5,069,099 28.54 JS Global Cap. Engro Polymer & Che 6,256,437 50.06 Total/Weighted Avg. Rate 6,256,437 50.06 Alfalah Sec. Ghani Value Glass 180,000 66.39 Total/Weighted Avg. Rate 180,000 66.39 Alfalah Sec. Mehmood Textile 160,000 889.00 Total/Weighted Avg. Rate 160,000 889.00 JS Global Cap. P. S. O. 1,860,129 116.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,860,129 116.00 M. M. M. A. Khanani Shifa Int. Hospital 5,000 119.60 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 119.60 Alfalah Sec. Siddiqsons Tin Plate 1,250,000 6.64 Total/Weighted Avg. Rate 1,250,000 6.64 Alfalah Sec. TPL Properties Ltd 2,150,000 17.36 Total/Weighted Avg. Rate 2,150,000 17.36 =========================================================================================== Total Turnover 24,074,665 ===========================================================================================

Copyright Business Recorder, 2023