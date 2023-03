KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Wednesday (March 22, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Alfalah Sec. Adamjee Insurance 1,060,000 29.50 Total/Weighted Avg. Rate 1,060,000 29.50 Next Capital Engro Corporation 800 290.00 Total/Weighted Avg. Rate 800 290.00 Fortune Sec. National Bank Pak. 350,500 22.00 Total/Weighted Avg. Rate 350,500 22.00 Next Capital Nimir Resins Ltd 50,000 16.80 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 16.80 Next Capital Pak. Int. Bulk Terminal 200,000 5.35 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 5.35 Fortune Sec. Soneri Bank Ltd. 330,000 9.00 Total/Weighted Avg. Rate 330,000 9.00 Alfalah Sec. TRG Pakistan Ltd. 541,147 113.08 Total/Weighted Avg. Rate 541,147 113.08 H. M. Idrees H. Adam Unity Foods Limited 25,000 13.54 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 13.54 =========================================================================================== Total Turnover 2,557,447 ===========================================================================================

