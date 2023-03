KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Thursday (March 02, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== EFG Hermes Abbott Lab 590,300 377.38 Total/Weighted Avg. Rate 590,300 377.38 EFG Hermes Adamjee Insurance 143,000 29.15 Total/Weighted Avg. Rate 143,000 29.15 EFG Hermes AL-Abbas Sug 50,000 384.99 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 384.99 EFG Hermes Arif Habib Corp. Ltd 3,032,000 31.54 Total/Weighted Avg. Rate 3,032,000 31.54 EFG Hermes Askari Bank Limited 4,724,500 18.27 Total/Weighted Avg. Rate 4,724,500 18.27 EFG Hermes Attock Petroleum Ltd 37,000 301.03 Total/Weighted Avg. Rate 37,000 301.03 AKD Sec. Balochistan Glass 49,750,000 10.00 Total/Weighted Avg. Rate 49,750,000 10.00 Fawad Yusuf Sec Bestway Cement Ltd. 851,800 140.00 Total/Weighted Avg. Rate 851,800 140.00 EFG Hermes Chashma Sugar 10,000 64.00 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 64.00 EFG Hermes Citi Pharma Limited 1,000,000 23.49 Total/Weighted Avg. Rate 1,000,000 23.49 EFG Hermes Colgate Palmolive 16,206 1,432.17 Total/Weighted Avg. Rate 16,206 1,432.17 MRA Sec. Dewan Farooqe Motors 50,000 11.80 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 11.80 EFG Hermes Fauji Bin Qasim 17 12.24 Total/Weighted Avg. Rate 17 12.24 EFG Hermes Fauji Fertilizer 150,000 101.72 Total/Weighted Avg. Rate 150,000 101.72 EFG Hermes Gadoon Textile 80,000 212.50 Total/Weighted Avg. Rate 80,000 212.50 EFG Hermes Gillette Pak 10,458 128.83 Total/Weighted Avg. Rate 10,458 128.83 EFG Hermes Habib Metro Bank 150,000 34.17 Total/Weighted Avg. Rate 150,000 34.17 EFG Hermes Habib Sugar 416,500 29.19 Total/Weighted Avg. Rate 416,500 29.19 EFG Hermes Highnoon Lab 674,190 474.34 Total/Weighted Avg. Rate 674,190 474.34 EFG Hermes Hub Power 1,723,000 72.04 Total/Weighted Avg. Rate 1,723,000 72.04 EFG Hermes IGI Holdings Limited 69,250 90.00 Total/Weighted Avg. Rate 69,250 90.00 EFG Hermes Indus Motor 7,340 878.14 Total/Weighted Avg. Rate 7,340 878.14 EFG Hermes Kohinoor Ind 6,268,500 5.63 Total/Weighted Avg. Rate 6,268,500 5.63 EFG Hermes Kot Addu Power Co. 400,000 28.84 JS Global Cap. 500 29.20 Total/Weighted Avg. Rate 400,500 28.84 EFG Hermes Meezan Bank Ltd. 821,253 97.10 Total/Weighted Avg. Rate 821,253 97.10 EFG Hermes National Foods 40,000 97.85 Total/Weighted Avg. Rate 40,000 97.85 EFG Hermes Nestle Pakistan Ltd. 1,140 5,299.78 Total/Weighted Avg. Rate 1,140 5,299.78 EFG Hermes Nishat Chunian Power 312,488 13.60 Total/Weighted Avg. Rate 312,488 13.60 EFG Hermes Nishat Power Ltd. 250,000 16.59 Total/Weighted Avg. Rate 250,000 16.59 EFG Hermes Nishat (Chunain) 400,000 20.50 Total/Weighted Avg. Rate 400,000 20.50 EFG Hermes Oil & Gas Dev 585,000 82.04 JS Global Cap. 5,000 82.82 Total/Weighted Avg. Rate 590,000 82.05 EFG Hermes Packages Limited 15,000 354.00 Total/Weighted Avg. Rate 15,000 354.00 EFG Hermes Pak Datacom 133,500 60.49 Total/Weighted Avg. Rate 133,500 60.49 EFG Hermes Pak Oilfields 774,500 451.00 Total/Weighted Avg. Rate 774,500 451.00 EFG Hermes Pakgen Power Ltd. 245,000 28.63 Total/Weighted Avg. Rate 245,000 28.63 EFG Hermes Pakistan Reinsurance 750,000 6.66 Total/Weighted Avg. Rate 750,000 6.66 EFG Hermes Sanofi-Aventis Ltd. 103 681.00 Total/Weighted Avg. Rate 103 681.00 M. M. M. A. Khanani Shifa Int.Hospital 105,000 120.32 EFG Hermes 12,000 107.00 Total/Weighted Avg. Rate 117,000 118.95 EFG Hermes Systems Ltd. 1,079,820 473.04 Total/Weighted Avg. Rate 1,079,820 473.04 EFG Hermes Unilever Pak. Food 2,160 22,499.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,160 22,499.00 BMA Capital United Bank Limited 57,495 115.24 EFG Hermes 39,000 115.10 Total/Weighted Avg. Rate 96,495 115.18 EFG Hermes United Dist. 7,700 36.75 Total/Weighted Avg. Rate 7,700 36.75 =========================================================================================== Total Turnover 75,840,720 ===========================================================================================

