KARACHI: Board Meetings of Companies listed on the Pakistan Stock Exchange.

========================================================= NAME OF COMPANY DATE TIME ========================================================= Allied Rental Modaraba 01-03-2023 9:30 Quetta Textile Mills Limited 01-03-2023 10:30 Colony Textile Mills Limited 01-03-2023 14:00 Imperial Limited 01-03-2023 11:00 Amtex Limited 01-03-2023 14:30 The Organic Meat Company Limited 01-03-2023 15:30 Indus Dyeing & Manufacturing Co Limited 01-03-2023 12:30 Sunrays Textile Mills Limited 01-03-2023 12:00 Frontier Ceramics Limited 01-03-2023 14:30 Rafhan Maize Products Company Limited 01-03-2023 11:00 Khyber Tobacco Company Limited 01-03-2023 14:30 Shadman Cotton Mills Limited 01-03-2023 10:30 Husein Industries Limited 01-03-2023 10:00 Dadabhoy Sack Limited 01-03-2023 11:00 Dadabhoy Cement Industries Limited 01-03-2023 10:30 Roshan Packages Limited 01-03-2023 11:15 BankIslami Pakistan Limited 01-03-2023 10:30 Dawood Hercules Corporation Limited 02-03-2023 15:00 Cyan Limited 02-03-2023 17:00 Dandot Cement Company Limited 03-03-2023 15:00 Paramount Spinning Mills Limited 03-03-2023 16:00 Paramount Spinning Mills Limited 03-03-2023 04:00 JS Bank Limited 03-03-2023 10:30 Gulistan Textile Mills Limited 03-03-2023 04:30 Gulshan Spinning Mills Limited 03-03-2023 04:15 East West Insurance Company Limited 06-03-2023 14:00 Pakistan Oxygen Limited 07-03-2023 14:00 The Bank of Khyber 07-03-2023 11:00 =========================================================

