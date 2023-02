Follow us

KARACHI: Board Meetings of Companies listed on the Pakistan Stock Exchange.

========================================================= NAME OF COMPANY DATE TIME ========================================================= Mahmood Textile Mills Limited 28-Feb-23 11:00 Ghani Chemical Industries Limited 28-Feb-23 12:00 AN Textile Mills Limited 28-Feb-23 11:00 Beco Steel Limited 28-Feb-23 14:30 Hala Enterprises Limited 28-Feb-23 15:45 Zahidjee Textile Mills Limited 28-Feb-23 16:00 Thatta Cement Company Limited 28-Feb-23 16:00 Fecto Cement Limited 28-Feb-23 12:00 Shahtaj Textile Limited 28-Feb-23 12:30 Sally Textile Mills Limited 28-Feb-23 12:30 Gharibwal Cement Limited 28-Feb-23 14:00 Premium Textile Mills Limited 28-Feb-23 11:30 CORDOBA LOGISTICS & VENURES LTD 28-Feb-23 11:00 Ideal Spinning Mills Limited 28-Feb-23 11:00 Kohinoor Spinning Mills Limited 28-Feb-23 15:00 Bunnys Limited 28-Feb-23 12:00 Loads Limited 28-Feb-23 12:00 The Searle Company Limited 28-Feb-23 12:00 Awwal Modaraba 28-Feb-23 10:00 KASB Modaraba 28-Feb-23 10:30 Shams Textile Mills Limited 28-Feb-23 10:30 Salman Noman Enterprises Limited 28-Feb-23 13:00 Reliance Weaving Mills Limited 28-Feb-23 12:30 Dawood Equities Limited 28-Feb-23 11:00 First Prudential Modaraba 28-Feb-23 11:30 Arif Habib Corporation Limited 28-Feb-23 11:00 First Pak Modaraba 28-Feb-23 11:00 TRG Pakistan Limited 28-Feb-23 19:00 Hum Network Limited 28-Feb-23 13:00 Suraj Cotton Mills Limited 28-Feb-23 12:00 Crescent Jute Products Limited 28-Feb-23 15:30 Flying Cement Company Limited 28-Feb-23 11:00 Mitchell's Fruit Farms Limited 28-Feb-23 12:00 Telecard Limited 28-Feb-23 14:00 First National Equities Limited 28-Feb-23 16:00 Supernet Limited (GEM) 28-Feb-23 11:00 Nishat Chunian Limited 28-Feb-23 11:00 Safe Mix Concrete Limited 28-Feb-23 16:00 Pak-Gulf Leasing Company Limited 28-Feb-23 15:30 Saritow Spinning Mills Limited 28-Feb-23 11:00 Kohinoor Industries Limited 28-Feb-23 13:00 Kohinoor Power Company Limited 28-Feb-23 14:30 Fazal Cloth Mills Limited 28-Feb-23 15:00 Dandot Cement Company Limited 28-Feb-23 15:30 Sitara Peroxide Limited 28-Feb-23 14:00 National Investment Trust Limited Funds 28-Feb-23 12:00 NIT Pakistan Gateway ETF 28-Feb-23 12:00 Data Textiles Limited 28-Feb-23 11:00 Oilboy Energy Limited 28-Feb-23 10:30 Dost Steels Limited 28-Feb-23 11:30 Janana De Malucho Textile Mills Limited 28-Feb-23 14:15 Ghani Global Holdings Limited 28-Feb-23 14:00 Wah Noble Chemicals Limited 28-Feb-23 13:00 Ghani Global Glass Limited 28-Feb-23 11:00 Zephyr Textiles Limited 28-Feb-23 10:30 Zahur Cotton Mills Limited 28-Feb-23 1:30 Bannu Woollen Mills Limited 28-Feb-23 11:30 Yousaf Weaving Mills Limited 28-Feb-23 14:00 Chakwal Spinning Mills Limited 28-Feb-23 14:30 S G ALLIED BUSINESSES LIMITED 28-Feb-23 10:00 S.G. Power Limited 28-Feb-23 10:30 Security Leasing Corporation Limited 28-Feb-23 11:00 Globe Textile Mills Limited 28-Feb-23 9:00 The National Silk & Rayon Mills Limited 28-Feb-23 10:00 Nazir Cotton Mills Limited 28-Feb-23 10:00 Service Industries Textiles Limited 28-Feb-23 14:30 National Bank of Pakistan 28-Feb-23 11:00 Dar-es-Salaam Textile Mills Limited 28-Feb-23 11:30 Kohat Textile Mills Limited 28-Feb-23 11:00 Quetta Textile Mills Limited 28-Feb-23 11:30 Saif Textile Mills Limited 28-Feb-23 12:00 Ashfaq Textile Mills Limited 28-Feb-23 9:00 Bata Pakistan Limited 28-Feb-23 11:00 S.S.Oil Mills Limited 28-Feb-23 11:00 Shadman Cotton Mills Limited 01-03-2023 10:30 Husein Industries Limited 01-03-2023 10:00 Dadabhoy Sack Limited 01-03-2023 11:00 Dadabhoy Cement Industries Limited 01-03-2023 10:30 Roshan Packages Limited 01-03-2023 11:15 BankIslami Pakistan Limited 01-03-2023 10:30 Khyber Tobacco Company Limited 01-03-2023 14:30 Allied Rental Modaraba 01-03-2023 9:30 Rafhan Maize Products Company Limited 01-03-2023 11:00 Frontier Ceramics Limited 01-03-2023 14:30 Sunrays Textile Mills Limited 01-03-2023 12:00 Indus Dyeing & Manufacturing Co. Limited 01-03-2023 12:30 The Organic Meat Company Limited 01-03-2023 15:30 Amtex Limited 01-03-2023 14:30 Imperial Limited 01-03-2023 11:00 Colony Textile Mills Limited 01-03-2023 14:00 Dawood Hercules Corporation Limited 02-03-2023 15:00 Cyan Limited 02-03-2023 17:00 Paramount Spinning Mills Limited 03-03-2023 04:00 Gulistan Textile Mills Limited 03-03-2023 04:30 Paramount Spinning Mills Limited 03-03-2023 16:00 JS Bank Limited 03-03-2023 10:30 Gulshan Spinning Mills Limited 03-03-2023 04:15 Pakistan Oxygen Limited 07-03-2023 14:00 =========================================================

