KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Friday (September 30, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== JS Global Cap. Bank Al-Falah Ltd. 320,000 31.00 Total/Weighted Avg. Rate 320,000 31.00 Ismail Iqbal Sec Engro Fertilizers 500 78.00 Total/Weighted Avg. Rate 500 78.00 MRA Sec. Ghandhara Nissan Ltd 500 59.85 Total/Weighted Avg. Rate 500 59.85 Topline Sec. Habib Bank Ltd. 100,000 64.50 Pearl Sec 402,000 69.71 Chase Securities 100,000 69.00 Total/Weighted Avg. Rate 602,000 68.73 D.J.M. Sec. Mughal Iron & Steel 2,501 65.50 Total/Weighted Avg. Rate 2,501 65.50 Alfalah Sec. National Bank Pak. 6,000 26.00 Total/Weighted Avg. Rate 6,000 26.00 Fikree's (SMC) Nishat Chunian Power 25,000 13.20 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 13.20 Arif Habib Ltd. Pak Refinery 1,050,000 20.50 Total/Weighted Avg. Rate 1,050,000 20.50 Alfalah Sec. Pakistan Petroleum 36,000 60.52 Total/Weighted Avg. Rate 36,000 60.52 Fortune Sec. Unity Foods Limited 900,000 22.75 Total/Weighted Avg. Rate 900,000 22.75 Shajar Capital Pak Worldcall Telecom 2,200,000 1.13 Total/Weighted Avg. Rate 2,200,000 1.13 =========================================================================================== Total Turnover 5,142,501 ===========================================================================================

