KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Thursday (August 18, 2022).

================================================================================================= CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS ================================================================================================= Member Company Turnover Rates Name of Shares ================================================================================================= Alfalah Sec. Agritech Ltd. 5,700,000 8.47 Total/Weighted Avg. Rate 5,700,000 8.47 Adam Sec. Aisha Steel Mills 1,000 11.75 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 11.75 FDM Capital Cnergyico PK Ltd. 100,000 5.57 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 5.57 M. M. M. A. Khanani Engro Polymer & Chem 500 67.23 MRA Sec. 5,000 68.00 Total/Weighted Avg. Rate 5,500 67.93 Next Capital K-Electric Limited 2,956,500 6.75 Total/Weighted Avg. Rate 2,956,500 6.75 MRA Sec. Lotte Chemical Ltd 11,000 33.00 Total/Weighted Avg. Rate 11,000 33.00 MRA Sec. Lucky Cement 1,000 503.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 503.00 MRA Sec. Maple Leaf Cement 25,000 29.40 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 29.40 MRA Sec. Mughal Iron & Steel 1,000 68.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 68.00 Fikree's (SMC) Nishat Power Ltd. 1,000 26.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 26.00 Arif Latif Securities Oil & Gas Dev. 10,000 86.40 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 86.40 Alfalah Sec. Pakistan Services 166,667 1,500.00 Total/Weighted Avg. Rate 166,667 1,500.00 MRA Sec. Shell Pakistan 1,500 121.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,500 121.00 A.H.M. Sec. TPL Corp Ltd. 1,500 9.30 Total/Weighted Avg. Rate 1,500 9.30 Equity Master Sec. Waves Singer 319,000 14.20 Total/Weighted Avg. Rate 319,000 14.20 Adam Sec. Worldcall Telecom 2,500 1.50 Total/Weighted Avg. Rate 2,500 1.50 ================================================================================================= Total Turnover 9,303,167 =================================================================================================

