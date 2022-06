KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Tuesday (June 14, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Topline Sec. Askari Bank Limited 500,000 17.38 Topline Sec. 500,000 17.38 Total/Weighted Avg. Rate 1,000,000 17.38 BMA Capital Citi Pharma Limited 1,760,000 32.55 BMA Capital 1,760,000 32.55 Total/Weighted Avg. Rate 3,520,000 32.55 N.U.A. Sec. Cnergyico PK Ltd. 900,000 6.95 Total/Weighted Avg. Rate 900,000 6.95 Darson Sec. First Paramount Mod 28,000 9.48 Total/Weighted Avg. Rate 28,000 9.48 Topline Sec. Gul Ahmed Tex 150,000 36.10 Topline Sec. 150,000 36.10 Total/Weighted Avg. Rate 300,000 36.10 Topline Sec. Lalpir Power Ltd. 100,000 13.06 Topline Sec. 100,000 13.06 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 13.06 Topline Sec. MCB Bank Ltd. 100,000 123.84 Topline Sec. 100,000 123.84 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 123.84 K & I Global Pak Elektron 75,000 16.00 Total/Weighted Avg. Rate 75,000 16.00 =========================================================================================== Total Turnover 6,223,000 ===========================================================================================

