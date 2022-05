KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Thursday (May 26, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Arif Habib Ltd. Aisha Steel Pref 16,741,500 14.25 Total/Weighted Avg. Rate 16,741,500 14.25 Ismail Iqbal Sec Amreli Steels Ltd. 45,000 26.30 Total/Weighted Avg. Rate 45,000 26.30 Darson Sec. B.O.Punjab 500,000 9.88 Total/Weighted Avg. Rate 500,000 9.88 MRA Sec. Citi Pharma Limited 100 30.20 Total/Weighted Avg. Rate 100 30.20 Alfalah Sec. Flying Cement Co. 5,211,000 7.86 Total/Weighted Avg. Rate 5,211,000 7.86 M. M. M. A. Khanani Habib Bank Ltd. 100 103.60 Total/Weighted Avg. Rate 100 103.60 Shajar Capital Pak K-Electric Limited 2,500,000 2.60 Total/Weighted Avg. Rate 2,500,000 2.60 Ismail Iqbal Sec Lucky Cement 10,500 474.21 Total/Weighted Avg. Rate 10,500 474.21 M. M. M. A. Khanani MCB Bank Ltd. 34 134.50 Intermarket Sec. 428,554 133.86 Total/Weighted Avg. Rate 428,588 133.86 K & I Global Octopus Digital Ltd 22,000 54.00 Total/Weighted Avg. Rate 22,000 54.00 BMA Capital Oil & Gas Dev 500 75.18 Total/Weighted Avg. Rate 500 75.18 Arif Habib Ltd. Power Cement Ltd. 44,137,652 5.15 Total/Weighted Avg. Rate 44,137,652 5.15 M. M. M. A. Khanani Silkbank Ltd. 24,543 1.40 Total/Weighted Avg. Rate 24,543 1.40 M. M. M. A. Khanani Soneri Bank Ltd. 15,000 9.30 Total/Weighted Avg. Rate 15,000 9.30 M. M. M. A. Khanani Sui Southern Gas 511 8.65 Total/Weighted Avg. Rate 511 8.65 M. M. M. A. Khanani Summit Bank Limited 5,244 2.45 Total/Weighted Avg. Rate 5,244 2.45 M. M. M. A. Khanani Worldcall Telecom 5,000 1.55 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 1.55 =========================================================================================== Total Turnover 69,647,238 ===========================================================================================

Copyright Business Recorder, 2022