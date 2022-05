KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Wednesday (May 18, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Arif Habib Ltd. Askari Bank Limited 20,626,500 18.50 Total/Weighted Avg. Rate 20,626,500 18.50 Fikree's (SMC) Dewan Cement Ltd 500 5.50 Total/Weighted Avg. Rate 500 5.50 Chase Securities Mughal Iron & Steel 10,000 65.76 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 65.76 Alfalah Sec. National Bank Pak. 2,800,000 29.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,800,000 29.00 Alfalah Sec. Oil & Gas Dev. 350,000 79.00 MRA Sec. 15,000 80.10 Total/Weighted Avg. Rate 365,000 79.05 Alfalah Sec. Sapphire Fibre 210,000 800.00 Total/Weighted Avg. Rate 210,000 800.00 Alfalah Sec. Sapphire Textile 210,000 900.00 Total/Weighted Avg. Rate 210,000 900.00 M/s. Ktrade Securities TRG Pakistan Ltd. 20,000 75.00 Total/Weighted Avg. Rate 20,000 75.00 =========================================================================================== Total Turnover 24,242,000 ===========================================================================================

Copyright Business Recorder, 2022