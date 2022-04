KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Tuesday (April 26, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Topline Sec. Adamjee Insurance 240,000 30.83 Total / Weighted Avg. Rate 240,000 30.83 Insight Sec. Agritech Ltd. 130,000 10.00 Total / Weighted Avg. Rate 130,000 10.00 HH Misbah Sec Engro Polymer & Chem 1,500 92.15 Growth Sec. 70,000 91.93 Money Line Sec. 5,000 93.20 Total / Weighted Avg. Rate 76,500 92.02 Topline Sec. Ghandhara Ind. Ltd. 8,000 177.85 Total / Weighted Avg. Rate 8,000 177.85 Fikree's (SMC) Habib Bank Ltd 500 112.00 Total / Weighted Avg. Rate 500 112.00 D.J.M. Sec. HI-tech Lubricant 100,000 47.00 Total / Weighted Avg. Rate 100,000 47.00 Insight Sec. IGI Holdings Limited 3,800 175.00 Total / Weighted Avg. Rate 3,800 175.00 MRA Sec. Lotte Chemical Ltd 500 21.85 Total / Weighted Avg. Rate 500 21.85 Insight Sec. MACPAC Films Ltd. 20,000 44.00 Total / Weighted Avg. Rate 20,000 44.00 B&B Sec. Pak Refinery 5,000 16.40 Total / Weighted Avg. Rate 5,000 16.40 Akik Capital Shield Corp. Ltd. 600 293.29 Total / Weighted Avg. Rate 600 293.29 Arif Habib Ltd. Towellers Ltd 60,000 100.00 Total / Weighted Avg. Rate 60,000 100.00 HH Misbah Sec. United Bank Limited 3,000 142.25 Total / Weighted Avg. Rate 3,000 142.25 Arif Habib Ltd. Worldcall Telecom 37,000,000 1.73 Total / Weighted Avg. Rate 37,000,000 1.73 =========================================================================================== Total Turnover 75,055,800 ===========================================================================================

