KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Wednesday (April 20, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Topline Sec. Adamjee Insurance 100,000 31.50 Topline Sec. 100,000 31.50 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 31.50 Alfalah Sec. AT-TAHUR LIMITED 1,500 22.99 Total/Weighted Avg. Rate 1,500 22.99 MRA Sec. Attock Petroleum Ltd 2,900 331.22 Total/Weighted Avg. Rate 2,900 331.22 B&B Sec. Ghani Global Glass 35,000 13.70 Total/Weighted Avg. Rate 35,000 13.70 B&B Sec. Ghani Global Holding 60,000 18.70 Total/Weighted Avg. Rate 60,000 18.70 AL Habib Cap. Mkt. Habib Ins. 3,821 6.00 Total/Weighted Avg. Rate 3,821 6.00 Standard Cap. Sec. Lotte Chemical Ltd 300,000 17.90 Total/Weighted Avg. Rate 300,000 17.90 Darson Sec. Octopus Digital Ltd. 20 77.00 Total/Weighted Avg. Rate 20 77.00 Fortune Sec. Pak Elektron 456,000 18.90 Total/Weighted Avg. Rate 456,000 18.90 Equity Master Sec. Pakistan Reinsurance 25,000 40.00 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 40.00 Pearl Sec. Pakistan Stock Exch 4,500,000 12.41 Total/Weighted Avg. Rate 4,500,000 12.41 B&B Sec. Safe Mix Concrete 200,000 8.00 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 8.00 Darson Sec. TPL Properties Ltd 65 22.19 Total/Weighted Avg. Rate 65 22.19 Arif Habib Ltd. TRG Pakistan Ltd. 200,000 82.00 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 82.00 =========================================================================================== Total Turnover 5,984,306 ===========================================================================================

