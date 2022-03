KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Monday (March 14, 2022).

=============================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =============================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =============================================================================================== AL Habib Cap. Mkt. Adamjee Insurance 1,350,000 35.00 Alfalah Sec. 2,497,500 37.44 Total/Weighted Avg. Rate 3,847,500 36.58 WE Financial Azgard Nine Ltd. 181,000 12.20 Total/Weighted Avg. Rate 181,000 12.20 SAZ Capital D. S. Industries Ltd 100,000 7.90 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 7.90 Aba Ali H. Sec. Habib Bank Ltd. 20,000 132.62 Total/Weighted Avg. Rate 20,000 132.62 WE Financial Loads Limited 151,500 12.50 Total/Weighted Avg. Rate 151,500 12.50 AL Habib Cap. Mkt. National Bank Pak. 1,100,000 31.00 Alfalah Sec. 749,500 30.10 Total/Weighted Avg. Rate 1,849,500 30.64 MRA Sec. Pioneer Cement 6,000 71.95 Total/Weighted Avg. Rate 6,000 71.95 SAZ Capital TPL Corp Ltd. 25,000 17.00 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 17.00 Topline Sec. United Bank Limited 20,000 148.00 Total/Weighted Avg. Rate 20,000 148.00 WE Financial Waves Singer 54,500 14.50 Total/Weighted Avg. Rate 54,500 14.50 =============================================================================================== Total Turnover 6,255,000 ===============================================================================================

