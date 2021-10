KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Wednesday (October 6, 2021).

============================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS ============================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of share ============================================================================================== ASDA Sec. Agha Steel Ind. 500 40.00 Total/Weighted Avg. Rate 500 40.00 M/s. Ktrade Securities Attock Refinery 100 189.85 Total/Weighted Avg. Rate 100 189.85 Brains Securities Avanceon Limited 2,000 134.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 134.00 IGI Finex Bank AL-Habib 569,000 68.50 Total/Weighted Avg. Rate 569,000 68.50 B&B Sec. Citi Pharma Limited 15,000 44.75 Total/Weighted Avg. Rate 15,000 44.75 IGI Finex Engro Corporation 67,505 280.10 Total/Weighted Avg. Rate 67,505 280.10 Fikree's (SMC) Fauji Fertilizer 2,000 100.10 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 100.10 K & I Global Ghandhara Ind. Ltd. 2,500 198.90 Total/Weighted Avg. Rate 2,500 198.90 IGI Finex Habib Bank Ltd. 315,000 109.00 Total/Weighted Avg. Rate 315,000 109.00 IGI Finex Interloop Limited 427,500 70.00 Total/Weighted Avg. Rate 427,500 70.00 ASDA Sec. K-Electric Limited 20,000 8.00 Total/Weighted Avg. Rate 20,000 8.00 Shaffi Securities Kohinoor Spinning 2,500 5.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,500 5.00 Surmawala Sec. Loads Limited 10,000 16.22 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 16.22 Fikree's (SMC) MCB Bank Ltd. 2,000 148.60 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 148.60 EFG Hermes Meezan Bank Ltd. 640,000 139.45 Total/Weighted Avg. Rate 640,000 139.45 Arif Habib Ltd. National Bank Pak. 409,500 33.00 Total/Weighted Avg. Rate 409,500 33.00 Multiline Sec. NetSol Technologies 10,000 128.00 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 128.00 AKD Sec. Octopus Digital Ltd. 1,000 65.00 Alfa Adhi Sec. 1,500 40.60 BMA Capital 6,079 64.18 ASDA Sec. 23,216 66.98 Ghani Osman Sec. 8,956 40.60 Surmawala Sec. 5,000 65.00 Bhayani Sec. 8,272 66.00 Fortune Sec. 208,897 44.15 Next Capital 35,000 67.74 Multiline Sec. 25,524 45.83 Arif Habib Ltd. 35,000 64.00 Mayari Sec. 2,000 44.00 M. M. M. A. Khanani 21,106 49.45 Darson Sec. 3,000 59.17 FDM Capital 18,202 64.45 Standard Cap. Sec. 5,000 57.72 Adam Sec. 2,750 44.27 Creative Cap. Sec. 2,000 65.00 Aba Ali H. Sec. 4,000 63.00 Topline Sec. 2,500 55.24 Spectrum Sec. 3,500 65.00 SAZ Capital 239 60.00 MRA Sec. 2,000 57.78 Maan Securities 2,500 65.00 Adeel & Nadeem Sec. 2,000 0.10 Trust Securities 500 60.25 New Peak Securities 1,000 41.00 Baba Equities 2,000 66.50 Total/Weighted Avg. Rate 432,741 51.87 ASDA Sec. Pakistan Alum. Bev. 2,000 55.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 55.00 Insight Sec. Panthers Tyres Ltd 205,747 48.35 Total/Weighted Avg. Rate 205,747 48.35 Surmawala Sec. Sakrand Sugar Mills 500 10.50 Total/Weighted Avg. Rate 500 10.50 Standard Cap. Sec. Service Global Foot. 1,500 53.20 Total/Weighted Avg. Rate 1,500 53.20 M/s. Ktrade Securities Sui Northern Gas 2,000 47.20 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 47.20 IGI Finex Systems Ltd. 150,000 710.00 Total/Weighted Avg. Rate 150,000 710.00 M/s. Ktrade Securities Telecard Ltd. 1,500 18.04 Total/Weighted Avg. Rate 1,500 18.04 AKD Sec. TRG Pakistan Ltd. 23,500 159.00 Total/Weighted Avg. Rate 23,500 159.00 ============================================================================================== Total Turnover 3,314,593 ==============================================================================================

