KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Friday (September 24, 2021).

======================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS ======================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares ======================================================================================== Y.H. Sec. Aisha Steel Mills 187,500 24.00 Total/Weighted Avg. Rate 187,500 24.00 D.J.M. Sec. Ghandhara Nissan Ltd 90,000 131.00 Total/Weighted Avg. Rate 90,000 131.00 MRA Sec. Jah. Siddiqui & Co. 50,000 26.80 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 26.80 D.J.M. Sec. Jah.Siddiqui (Pref) 100,000 9.00 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 9.00 Next Capital K-Electric Limited 3,000,000 3.35 Total/Weighted Avg. Rate 3,000,000 3.34 JS Global Cap. Lucky Cement 99 731.00 Total/Weighted Avg. Rate 99 731.00 D.J.M. Sec. Maple Leaf Cement 450,000 47.85 ASDA Sec. 250,000 48.00 Total/Weighted Avg. Rate 700,000 47.90 D.J.M. Sec. Oil & Gas Dev. 100,000 95.00 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 95.00 D.J.M. Sec. Pak Elektron 4,500 27.00 Total/Weighted Avg. Rate 4,500 27.00 Fikree's (SMC) Pak Refinery 1,000 17.50 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 17.50 Fikree's (SMC) Shabbir Tiles 1,000 28.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 28.00 M. M. M. A. Khanani Tariq Glass 3,300 105.00 Total/Weighted Avg. Rate 3,300 105.00 MRA Sec. Telecard Ltd. 30,000 22.80 Total/Weighted Avg. Rate 30,000 22.80 Bhayani Sec. TPL Corp Ltd. 100,000 24.00 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 24.00 A B M Securities TPL Properties Ltd 2,500 64.15 Total/Weighted Avg. Rate 2,500 64.15 H. M. Idrees H. Adam TRG Pakistan Ltd. 25,000 162.00 MRA Sec. 5,015 163.65 Total/Weighted Avg. Rate 30,015 162.28 D.J.M. Sec. Unity Foods Limited 11,275 32.60 Total/Weighted Avg. Rate 11,275 32.60 ======================================================================================== Total Turnover 4,411,189 ========================================================================================

Copyright Business Recorder, 2021