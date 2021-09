KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Saturday (September 18, 2021).

==================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS ==================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares ==================================================================================== AKD Sec. Bank Al-Falah Ltd. 1,000,000 32.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000,000 32.00 Intermarket Sec. BYCO Petroleum 25,000 8.90 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 8.90 B&B Sec. Engro Polymer & Chem 10,000 54.50 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 54.50 K & I Global Ghani Automobile Ind 119,000 7.40 Total/Weighted Avg. Rate 119,000 7.40 Alfalah Sec. Habib Metro Bank 1,000,500 44.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000,500 44.00 Pearl Sec. Image Pakistan Ltd. 4,000 24.60 Total/Weighted Avg. Rate 4,000 24.60 Fikree's (SMC) JS Bank Ltd. 1,000 5.50 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 5.50 M. M. M. A. Khanani Kohinoor Spinning 4,000 6.60 Total/Weighted Avg. Rate 4,000 6.60 EFG Hermes MCB Bank Ltd. 1,295 158.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,295 158.00 Bhayani Sec. Millat Tractors 360 1,103.00 Total/Weighted Avg. Rate 360 1,103.00 Fikree's (SMC) Mughal Iron & Steel 1,500 107.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,500 107.00 Alfalah Sec. P.T.C.L.A 5,000,000 10.35 Total/Weighted Avg. Rate 5,000,000 10.35 MRA Sec. Pak Datacom 10,000 100.00 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 100.00 Shaffi Securities Shell Pakistan 3,000 144.00 Total/Weighted Avg. Rate 3,000 144.00 ==================================================================================== Total Turnover 7,179,655 ====================================================================================

Copyright Business Recorder, 2021