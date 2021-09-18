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Exchange rates: buying and selling
18 Sep 2021
KARACHI: Exchange rates issued by the Treasury Management Division of National Bank of Pakistan on Friday (September 17, 2021).
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CURRENCY SYMBOL TT TT
Selling Buying
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U.S DOLLAR USD 168.60 168.10
EURO EUR 198.77 198.18
JAPANESE YEN JPY 1.5348 1.5303
BRITISH POUND GBP 232.62 231.93
SWISS FRANC CHF 181.91 181.37
CANADIAN DOLLAR CAD 132.98 132.58
AUSTRALIAN DOLAR AUD 122.99 122.63
SWEDISH KRONA SEK 19.69 19.63
NORWEGIAN KRONE NOK 19.54 19.48
DANISH KRONE DKK 26.69 26.61
NEWZEALAND DOLLAR NZD 119.18 118.82
SINGAPORE DOLLAR SGD 125.28 124.91
HONGKONG DOLLAR HKD 21.75 21.69
KOREAN WON KRW 0.1432 0.1428
CHINESE YUAN CNY 26.41 26.34
MALAYSIAN RINGGIT MYR 40.46 40.34
THAI BAHT THB 05.09 05.07
U.E.A DIRHAM AED 46.23 46.09
SAUDI RIYAL SAR 45.00 44.86
QATAR RIYAL QAR 46.32 46.18
KUWAITI DINAR KWD 561.25 559.59
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