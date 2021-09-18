ANL 23.10 Decreased By ▼ -0.70 (-2.94%)
ASC 16.10 Decreased By ▼ -0.30 (-1.83%)
ASL 22.25 Decreased By ▼ -0.40 (-1.77%)
BOP 8.55 Increased By ▲ 0.17 (2.03%)
BYCO 8.96 Increased By ▲ 0.15 (1.7%)
FCCL 18.07 Decreased By ▼ -0.40 (-2.17%)
FFBL 24.45 Decreased By ▼ -0.15 (-0.61%)
FFL 17.90 Decreased By ▼ -0.15 (-0.83%)
FNEL 8.40 Decreased By ▼ -0.14 (-1.64%)
GGGL 22.09 Decreased By ▼ -0.21 (-0.94%)
GGL 43.18 Decreased By ▼ -0.77 (-1.75%)
HUMNL 7.02 Decreased By ▼ -0.15 (-2.09%)
JSCL 20.85 Decreased By ▼ -0.73 (-3.38%)
KAPCO 37.90 Decreased By ▼ -0.20 (-0.52%)
KEL 3.61 Increased By ▲ 0.01 (0.28%)
MDTL 3.00 Decreased By ▼ -0.07 (-2.28%)
MLCF 36.30 Decreased By ▼ -0.18 (-0.49%)
NETSOL 153.30 Decreased By ▼ -4.45 (-2.82%)
PACE 5.98 Decreased By ▼ -0.03 (-0.5%)
PAEL 31.20 Decreased By ▼ -0.45 (-1.42%)
PIBTL 9.36 Decreased By ▼ -0.11 (-1.16%)
POWER 7.90 Decreased By ▼ -0.14 (-1.74%)
PRL 20.85 Decreased By ▼ -0.13 (-0.62%)
PTC 10.40 Increased By ▲ 0.02 (0.19%)
SILK 1.67 Decreased By ▼ -0.02 (-1.18%)
SNGP 43.19 Decreased By ▼ -0.56 (-1.28%)
TELE 22.06 Decreased By ▼ -0.64 (-2.82%)
TRG 173.50 Decreased By ▼ -2.41 (-1.37%)
UNITY 36.20 Decreased By ▼ -0.77 (-2.08%)
WTL 3.25 Decreased By ▼ -0.08 (-2.4%)
BR100 4,979 Decreased By ▼ -47.44 (-0.94%)
BR30 24,460 Decreased By ▼ -312.8 (-1.26%)
KSE100 46,636 Decreased By ▼ -284.38 (-0.61%)
KSE30 18,480 Decreased By ▼ -177.85 (-0.95%)

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Markets

Exchange rates: buying and selling

Recorder Report 18 Sep 2021

KARACHI: Exchange rates issued by the Treasury Management Division of National Bank of Pakistan on Friday (September 17, 2021).

===========================================
CURRENCY          SYMBOL      TT         TT
                          Selling    Buying
===========================================
U.S DOLLAR           USD   168.60    168.10
EURO                 EUR   198.77    198.18
JAPANESE YEN         JPY   1.5348    1.5303
BRITISH POUND        GBP   232.62    231.93
SWISS FRANC          CHF   181.91    181.37
CANADIAN DOLLAR      CAD   132.98    132.58
AUSTRALIAN DOLAR     AUD   122.99    122.63
SWEDISH KRONA        SEK    19.69     19.63
NORWEGIAN KRONE      NOK    19.54     19.48
DANISH KRONE         DKK    26.69     26.61
NEWZEALAND DOLLAR    NZD   119.18    118.82
SINGAPORE DOLLAR     SGD   125.28    124.91
HONGKONG DOLLAR      HKD    21.75     21.69
KOREAN WON           KRW   0.1432    0.1428
CHINESE YUAN         CNY    26.41     26.34
MALAYSIAN RINGGIT    MYR    40.46     40.34
THAI BAHT            THB    05.09     05.07
U.E.A DIRHAM         AED    46.23     46.09
SAUDI RIYAL          SAR    45.00     44.86
QATAR RIYAL          QAR    46.32     46.18
KUWAITI DINAR        KWD   561.25    559.59
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