Euro 2020: Finland factfile

HELSINKI: Factfile on Finland ahead of Euro 2020, which starts on June 11:

Honours: None

Previous Euro performance: First appearance

FIFA ranking: 54

Nickname: Huuhkajat (Eagle-owls)

Coach: Markku Kanerva

Star players: Teemu Pukki, Glen Kamara

Main clubs: HJK Helsinki, Kuopio PS

How did they qualify: Second in Group J

Pre-Euro friendlies:

Finland v Sweden (May 29)

Finland v Estonia (June 4)

Squad: (final selection of 26 to be announced June 1):

Goalkeepers: Lukas Hradecky (Bayer Leverkusen/GER), Jesse Joronen (Brescia/ITA), Anssi Jaakkola (Bristol Rovers/ENG)

Defenders: Paulus Arajuuri (Pafos/CYP), Daniel O'Shaughnessy (HJK Helsinki), Joona Toivio (BK Hacken/SWE), Leo Vaisanen (Elfsborg/SWE), Pyry Soiri (Esbjerg/DEN), Sauli Vaisanen (Chievo Verona/ITA), Nikolai Alho (MTK Budapest/HUN), Jere Uronen (Genk/BEL), Jukka Raitala (Minnesota United/USA), Robert Ivanov (Warta Poznan/POL)

Midfielders: Glen Kamara (Glasgow Rangers/SCO), Robert Taylor (SK Brann/NOR), Robin Lod (Minnesota United/USA), Rasmus Schueller (Djurgardens/SWE), Tim Sparv (AEL Larissa/GRC), Thomas Lam (PEC Zwolle/NLD)

Forwards: Joni Kauko (Esbjer/DEN), Onni Valakari (Pafos/CYP), Fredrik Jensen (Augsburg/GER), Teemu Pukki (Norwich City/ENG), Joel Pohjanpalo (Union Berlin/GER), Lassi Lappalainen (CF Montreal/CAN), Marcus Forss (Brentford/ENG)