KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Friday (February 12, 2021).

============================================================================ CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS ============================================================================ Member Company Turnover Rates Name of Shares ============================================================================ BMA Capital Agha Steel Ind. 10,000 38.49 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 38.49 Fortune Sec. Arif Habib Corp. Ltd 50,000 42.07 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 42.07 Fortune Sec. Bank Al-Falah Ltd. 50,000 36.16 Akik Capital 988,995 35.46 Total/Weighted Avg. Rate 1,038,995 35.49 JS Global Cap. E.F.U.Gen. Ins. 925,000 116.50 Total/Weighted Avg. Rate 925,000 116.50 Topline Sec. Engro Polymer & Chem 15,000 48.10 Total/Weighted Avg. Rate 15,000 48.10 Growth Sec. Fauji Cement 10,000 26.15 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 26.15 JS Global Cap. Faysal Bank 893,000 19.60 Total/Weighted Avg. Rate 893,000 19.60 ASDA Sec. Frieslandcampins Engro 30,000 90.00 Topline Sec. 175,000 72.50 Total/Weighted Avg. Rate 205,000 75.06 Pearl Sec. Habib Bank Ltd. 1,000 134.90 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 134.90 AL Habib Cap. Mkt. Ideal Spinning Mills 700,000 33.90 Total/Weighted Avg. Rate 700,000 33.90 Fortune Sec. JS Bank Ltd. 342,000 6.83 Total/Weighted Avg. Rate 342,000 6.83 Pearl Sec. Loads Limited (R) 10,000 5.23 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 5.23 Pearl Sec. Meezan Bank Ltd. 2,000 110.65 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 110.65 Alfalah Sec. Pak.Services 300,000 1,015.67 Total/Weighted Avg. Rate 300,000 1,015.67 EFG Hermes Pakistan Petroleum 138,000 91.50 Total/Weighted Avg. Rate 138,000 91.50 Next Capital Power Cement Limited 25,000 11.55 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 11.55 ASDA Sec. Telecard Ltd. 9,000 6.00 Total/Weighted Avg. Rate 9,000 6.00 Pearl Sec. TRG Pakistan Ltd. 5,000 117.93 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 117.93 Fortune Sec. United Bank Limited 400,000 137.16 Total/Weighted Avg. Rate 400,000 137.16 Pearl Sec. Unity Foods Limited 10,000 33.68 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 33.68 Fortune Sec. Worldcall Telecom Ltd 50,000 1.63 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 1.63 ============================================================================ Total Turnover 5,138,995 ============================================================================

Copyright Business Recorder, 2021