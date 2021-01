KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (January 28, 2021).

============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- OP-1 Seachance Disc. PNSC 26-01-2021 Crude Oil OP-2 Regina Disc. Mogas Gac Pakistan 28-01-2021 SAPTL-3 Hong Kong Disc/Load Hapag Lloyed 27-01-2021 Express Container Pakistan B-1 Haein Load Alpine Marine 20-01-2021 Hope Ethanol Pakistan B-2 B-3 Ithomi Disc. Wheat Ever Green 22-01-2021 Shipping & Logistic B-2 Shorthorn Disc. Cattles Sea Trade 27-01-2021 Express Shipping B-5/B-4 Darya Aum Disc. Soya Alpine Marine 16-01-2021 Bean Seeds Services B-6/B-7 Botany Bay Disc./Load Riazeda 26-01-2021 Container B-12/B-11 Marianna Disc. Rock Costal Shipping 26-01-221 Phosphate Services B-13/B-14 Safesea Load Crystal Sea 21-01-2021 Anya Clinkers Services B-14/B-15 Blue Ridge Disc. Canola Ocean Services 20-01-2021 B-16/B-17 Agnes Disc. Wheat North Star 10-01-2021 International ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-20/21 Idc Diamond Load Wilhelmsen 23-01-2021 Clinkers Ship Services B-25 Tabernacle Load Sirius 27-01-2021 Prince Cement Logistic B-28/B-29 Ever Dainty Disc./Load Green Pak 27-01-2021 Container Shipping ============================================================================= Expected Arrival ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Hai nam 89 28-01-2021 D/13500 Steel Scrape AARAS Shipping Lmz Phoebe 28-01-2021 D/17211 Legend Shipping General Cargo & Logistic Mol Grandeur 29-01-2021 D/L Container - Polo 29-01-2021 D/L Container - Nordspring 29-01-2021 D/L Container - Kmtc Dubai 29-01-2021 D/L Container - Zhen Hua 7 29-01-2021 Unit (s) - ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Botany Bay 28-01-2021 Disc./Load Container Riazeda ============================================================================= SHIPS DEPARTURES ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Scirocco 28-01-2021 Tanker N/A ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Flag Gangas Steel Coil Asia Marine 24.01.2021 MW-2 Neptune Palm Kernel Alpine 24.01.2021 MW-4 NIL ----------------------------------------------------------------------------- PORT QASIM ELECTRIC POWER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PQEPT SBI Thalia Coal Alpine 26.01.2021 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Prosprity Palm Oil Maersk 27.01.2021 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Cape Male Containers Maersk 27.01.2021 QICT Maersk Containers Maersk Pak 26.01.2021 Chicago ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Esthi Containers MSC Pak 26.01.2021 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Piramerd Mo Gas Alpine 26.01.2021 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP FJ Blanca Soya Bean Alpine 21.01.2021 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Maersk Chacago Containers Maersk Pak 28.01.2021 ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= MSC Esthi Containers MSC Pak 28.01.2021 SBI Thalia Coal Alpine -do- Flag Gangos Steel Coil Asia Marine -do- Piramerd Mo Gas Alpine -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Umm Bab LNG GSA 28.01.2021 FM Glory Coal Ocean Services -do- XIN Hai Tong-8 Coal Wilhelmsen - Leonora Kosan VCM Wilhelmsen - Singapore Bulker Steel Coil Sharaf Shipping - BTG Kailash Soya Bean Ocean Services - Farch Louise Soya Bean Alpine - Century General Cargo Project Shipping - Dias Wheat Transmarine - MG Kronos Soya Bean Alpine - Glory Harvest LPG Crest Ocean - BEKS Ceyda Coal Sinotrans - Jeppesen Maersk Containers Maersk Pak - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= MP The Belichick Containers Maersk Pak 28.01.2021 Athenian Containers Mersk 28.01.2021 =============================================================================

