KARACHI: The following transactions member to member subsequently reported on Friday (January 01, 2021).

===================================================================================================== MEMBERS HAVE SUBSEQUENTLY REPORTED THE FOLLOWING TRANSACTIONS MEMBER TO MEMBER ===================================================================================================== As on: 01-01-2021 ===================================================================================================== Member Name Member Name Company Turnover Rates Buyer Seller of Shares ===================================================================================================== M. M. M. A. Khanani Trust Securities Azgard Nine Ltd. 700,000 29.00 Total/Weighted Avg. Rate 700,000 29.00 N.U.A. Sec. Bawa Sec. Fauji Fertilizer 1,200 110.50 Total/Weighted Avg. Rate 1,200 110.50 MRA Sec. Trust Securities Habib Bank Ltd. 300,000 133.75 Total/Weighted Avg. Rate 300,000 133.75 M. M. M. A. Khanani Trust Securities Jah. Siddiqui & Co. 175,000 33.00 Total/Weighted Avg. Rate 175,000 33.00 Fortune Sec. Akik Capital Lalpir Power Ltd. 2,750,000 14.04 Zillion Capital Akik Capital 1,500,000 13.82 Total/Weighted Avg. Rate 4,250,000 13.96 MRA Sec. Trust Securities National Bank Pak. 250,000 42.95 Total/Weighted Avg. Rate 250,000 42.95 Next Capital MRA Sec. Pakistan Stock Exch 1,081,194 15.15 Total/Weighted Avg. Rate 1,081,194 15.15 ===================================================================================================== Total Turnover 6,757,394 =====================================================================================================

