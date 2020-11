KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (November 18, 2020).

============================================================================= VESSELS ON BERTH ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= ALONG SIDE (BULK OIL PIER) ----------------------------------------------------------------------------- OP-I Karachi D. Crude Oil PNSC 16/11/2020 OP-II Quetta D. Crude Oil PNSC 17/11/2020 ----------------------------------------------------------------------------- ALONG SIDE (EAST WHARVES) ----------------------------------------------------------------------------- 1/2 Al Mahboobah D. Chemical WILHELMSEN 15/11/2020 2/3 Golden D. Chemical ALPINE 18/11/2020 Brilliant 4 Ubena D. L. Cnt. GOLDEN 17/11/2020 5 Minoan Grace D. Sugar NORTHSATR 17/11/2020 10/11 Nord Sirius D. Wheat ALPINE 09/11/2020 11-12 Xing Hao Hai L. Clinkers OC-SERVICES 17/11/2020 13/14 Emmakris III D. Wheat NORTHSATR 13/11/2020 14/15 River Globe D. Gen.Cargo SEA HAWKS 17/11/2020 16/17 Arrow Lady D. Wheat EAST WIND 17/11/2020 ----------------------------------------------------------------------------- ALONG SIDE (P.I.C.T) ----------------------------------------------------------------------------- 6/7 Xin Qing Dao D. L. Cnt. COSCO 14/11/2020 ----------------------------------------------------------------------------- ALONG SIDE (SOUTH WHARF) ----------------------------------------------------------------------------- SAPT-3 Charlotte D. L. Cnt. SHARAF-SH. 18/11/2020 Schulte SAPT-4 Edison D. L. Cnt. CMA CGM PAK. 18/11/2020 ----------------------------------------------------------------------------- ALONG SIDE (WEST WHARVES) ----------------------------------------------------------------------------- 20/21 Ps Valletta D. Seeds NORTHSATR 08/11/2020 24 Han Yi L. Gen. SEA HAWKS 16/11/2020 Cargo ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= Name of Agents Arrival Import Export Vessels Name Date Tons Tons ============================================================================= GENERAL CARGO ----------------------------------------------------------------------------- Marianne Danica NOBLE-SH. 22/11/2020 15 Gen.Cargo Nil ----------------------------------------------------------------------------- FERTILIZER ----------------------------------------------------------------------------- Ts Delta BULK-SH. 18/11/2020 33,000 Dap Nil ----------------------------------------------------------------------------- WHEAT ----------------------------------------------------------------------------- Achilleas S NORTHSATR 19/11/2020 55,871 Nil Bright Venture NORTHSATR 19/11/2020 66,000 Nil ----------------------------------------------------------------------------- CEMENT ----------------------------------------------------------------------------- Mohar Sirius Logistic 24/11/2020 NIL 21,250 ----------------------------------------------------------------------------- ROCK/PHOSPHATE ----------------------------------------------------------------------------- Team Challenge WMA SHIPCARE 21/11/2020 27,500 Nil ----------------------------------------------------------------------------- CLINKER ----------------------------------------------------------------------------- Pan Crocus OC-SERVICES 18/11/2020 Nil 55,000 Wadi Feran CRYSTAL SEA 19/11/2020 Nil 55,000 Pioneer Elite OC-SERVICES 21/11/2020 Nil 9500 ============================================================================= SHIP DEPARTURES ============================================================================= Vessel Name Port Name Agent LOA Departure Discharging Date ============================================================================= Stove Tide N/A OC-SERVICES 190 Nil 18/11/2020 Tamina N/A OOCL PAK 276 Containers 17/11/2020 Caribbean 1 N/A EAST WIND 144 Chemical 17/11/2020 Cma Cgm Racine N/A CMA CGM PAK. 300 Containers 17/11/2020 Cosco Hellas N/A COSCO 255 Containers 17/11/2020 ============================================================================= MISCELLANEOUS VESSELS EXPECTED OFF PORT ============================================================================= Vessel Name Type Agent Expected Arrival Berth No. Date ============================================================================= Diamond Gate Bulk Ships NORTHSATR Not Allocated 14/11/2020 Antigoni B Fertilizer BULK-SH. Not Allocated 16/11/2020 Aggelos B General LEGEND Not Allocated 16/11/2020 Cargo SHIPPING Fos Spirit Oil Tanker HIGH SEAS Not Allocated 11/10/2020 Sunray Oil Tanker GAC Not Allocated 11/11/2020 Brigitte Wheat NORTHSATR Not Allocated 13/11/2020 Ince Il Gaz Wheat NORTHSATR Not Allocated 15/11/2020 ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Lucent Sugar Wilhelmsen 06.11.2020 MW-2 Arawana Palm Kernal North Star 10.11.2020 MW-4 African Coal Sino Trans 15.11.2020 Wagtail ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Dubai Coal Wilhelmsen 16.11.2020 Galoctic ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Southern Palm Oil Alpine 17.11.2020 Wolf ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Maersk Containers Maersk Pak 17.11.2020 Detroil ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINERS TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT APL New York Containers CMA CGM 17.11.2020 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Chrisoplgi Gas oil Trans Marine 16.11.2020 Lady ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP IR Lady Wheat Water Link 17.11.2020 ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Glory LPG M. International 16.11.2020 Harvest ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Tomson Gas LPG M. International 18.11.2020 Lisa Containers Maersk Pak -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Medi Oklinava Coal Sino Trans 18.11.2020 Keldy Coal East Wind -do- Eternity SW Steel Coil K line Park -do- Zlta Schulte Chemicals Alpine -do- Chem Strem Chemicals Alpine Waiting for Berth Golden Dense Chemicals Alpine - Tiger Summer Chemicals East Wind - African Cement Global Maritime - Ban Bird Din Monx Coal GAC - Starling Svca Canola Ocean Service - UACC Eagle Mogas Alpine - ST Memphis Gas Oil East Wind - Evo Usuki Palm Oil Alpine - Moga I Palm Oil Alpine - GT Star Palm Oil Alpine - Vovolet Steel Coil Asia Marine - Suzakli Steel Coil Maritime Agency - White Purl LPG M. Interntional - PGC Perkills LPG Ocean Marine - Gas Amazon LPG M. International - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= X-Press Guomsey Containers 19.11.2020 =============================================================================

