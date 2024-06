Euro 2024: Croatia factfile

ZAGREB: Factfile on Croatia ahead of Euro 2024, which starts on June 14:

Previous Euro performances: Six participations, best performance quarter-finals 1996, 2008

Other: World Cup runners-up 2018, third place 1998, 2022

FIFA ranking: 10th

Nickname: Vatreni

Coach: Zlatko Dalic

Star players: Luka Modric, Mateo Kovacic, Josko Gvardiol

Main clubs: Dinamo Zagreb, Hajduk Split, HNK Rijeka

How did they qualify: Finished runners-up in Group D behind Turkiye

Pre-Euro friendlies:

Croatia 3 North Macedonia 0 (June 3)

Portugal v Croatia (June 8)

Squad

Goalkeepers: Dominik Livakovic (Fenerbahce/TUR), Ivica Ivusic (Pafos/GRE), Nediljko Labrovic (Rijeka)

Defenders: Domagoj Vida (AEK Athens/GRE), Josip Juranovic (Union Berlin/GER), Josko Gvardiol (Manchester City/ENG), Borna Sosa (Ajax/NED), Josip Stanisic (Bayer Leverkusen/GER), Josip Sutalo (Ajax/NED), Martin Erlic (Sassuolo/ITA), Marin Pongracic (Lecce/ITA)

Midfielders: Luka Modric (Real Madrid/ESP), Mateo Kovacic (Manchester City/ENG), Marcelo Brozovic (Al Nassr/KSA), Mario Pasalic (Atalanta/ITA), Nikola Vlasic (Torino/ITA), Lovro Majer (Wolsfburg/GER), Luka Ivanusec (Feyenoord/NED), Luka Sucic (RB Salzburg/AUT), Martin Baturina (Dinamo Zagreb)

Forwards: Ivan Perisic (Hajduk Split), Andrej Kramaric (Hoffenheim/GER), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Marko Pjaca (Rijeka), Ante Budimir (Osasuna/ESP), Marco Pasalic (Rijeka)