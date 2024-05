KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (May 06, 2024).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-3 Ionic Load Alpine Marine 04-05-2024 Artemis H.S.F.O Services B-1 Delong Load Ethanol East Wind Shipping Company 04-05-2024 B-2/B-3 Nymph Load East Wind Shipping Thetis Ethanol Company 05-05-2024 B-5 Queen Win Disc Wheat North Star 31-03-2024 in Bulk International B-11/B-12 Xin Hai Load Ocean Services 30-04-2024 Tong 50 Clinkers Pvt. Ltd B-13/B-14 Akij Star Load Gear Bulk Shipping Clinkers Pvt. Ltd 01-05-2024 B-17/B-16 Altair Sky Load Ocean 04-05-2024 Clinkers Services ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-26/B-27 Hansa Disc Load Hapag Lloyd 04-05-2024 Europe Container Pakistan B-27/B-26 Xin Ning Bo Disc Load Cosco Shipping 05-05-2024 Container Line Pakistan B-28/B-29 X-Press Disc Load X-Press Feeders Kaveri Container Shipping 05-05-2024 Agency ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saptl-1/2 Tsingtao Disc Load Hapag Lloyd 04-05-2024 Express Container Pakistan Saptl-3/2 Seamax Disc Load Cosco Shipping 04-05-2024 Westport Container Line Saptl-4 One Matrix Disc Load Ocean Network 05-05-2024 Container Express Pakistan ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Xin Hai 06-05-2024 Load Clinkers Ocean Services Tong 50 Pvt. Ltd ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Sm Tianjin 06-05-2024 D/L Container Rahmat Shipping Pvt. Ltd OnurG.A 06-05-2024 D/L Container East Wind Shipping Company AplPhonix 06-05-2024 D/L Container CmaCgm Pakistan M.T Shalamar 07-05-2024 D/72000 Crude Oil Pakistan National Shipping Corp Kmtc Delhi 07-05-2024 D/L Container United Marine Agency Cosco New 07-05-2024 D/L Container Cosco Shipping York Line Pakistan Vita Harmony 07-05-2024 L/55000 Clinkers Ocean Services ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Maritime Nordic 06-05-2024 Tanker - Vancouver 06-05-2024 Container Ship - M Garnet 06-05-2024 Barite Lump - ApiradeeNaree 06-05-2024 Clinkers - Peace Victoria 06-05-2024 Tanker - Lila Confidence 06-05-2024 Tanker - Star Blessing 06-05-2024 Container Ship - X-Press Carina 06-05-2024 Container Ship - Alfred N 06-05-2024 Tanker - Msc Positano 06-05-2024 Container Ship - Msc Rapallo 06-05-2024 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-2 Jessie Cement Ever Green May. 05 2024 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT African Coal East Wind May. 05 2024 Loon ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT White Peach Palm oil Alpine May. 05 2024 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Clyde Mogas Alpine May. 05 2024 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Majestic Rice Universal Apr. 29, 2024 Noor Shipp ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Gaslog LNG GSA May. 05 2024 Geneva ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Ullswater LPG M May. 05 2024 International ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Gaslog Sydeny LNG GSA May. 06, 2024 Maersk Nyassa Container GAC -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Majestic Noor Rice Universal Shipp May. 06 2024 ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= Nil May. 06, 2024 Nil Waiting for Berths ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= MSC Archemidis Container MSC PAK May. 06, 2024 =============================================================================

