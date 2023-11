Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (November 15, 2023).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-2 Minerva Load Alpine Marine 14-11-2023 Olympia Furnace Oil Services B-2/B-3 Odelmar Disc Sea Trade 17-10-2023 Chickpeas Shipping B-6/B-7 Safeen Disc Load Diamond Shipping Prime Container Company 14-11-2023 B-8/B-9 GSL Disc Load Ocean Sea Elizabeth Container Shipping Pvt. L 14-11-2023 B-10/B-11 Beks Sky Disc Wheat East Wind Shipping Company 08-11-2023 B-11/B-12 Magnum Disc Wheat Ocean Services 02-11-2023 Energy Pvt. Ltd B-13/B-14 Beks Nazik Disc Wheat East Wind Shipping 06-11-2023 Company B-14/B-15 Straits Bay Disc DAP Wma Shipcare 07-11-2023 Services Nmb-1 Barkat Load Rice N.S Shipping 11-11-2023 Line ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-21 Oscar 1 - Sirius Logistic 11-10-2023 Pvt. Ltd B-24 Louise Disc Gulf Maritime 14-11-2023 Auerbach General Services Cargo B-25 Maritec Load Evergreen Shipp 14-11-2023 Cement & Logistic ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saplt-4 Ts Ningbo Disc Load Sharaf Shipping Container Agency Pvt. Ltd 14-11-2023 ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= GSL 15-11-2023 Disc Load Ocean Sea Elizabeth Container Shipping Pvt. Ltd ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Songa Breeze 15-11-2023 D/2000 Chemical East Wind Shipping Company M.T Mardan 15-11-2023 D/72000 Crude Oil Pakistan National Shipping Corp Clemens 15-11-2023 D/L Container Ocean Network Schulte Express Pakistan Mohar 15-11-2023 L/21100 Cement Ever Green Shipping & Logistic Loyal 16-11-2023 L/6000 Ethanol East Wind Shipping Company Zhong Gu 16-11-2023 D/L Container Rahmat Shipping Chang Chun Agency Pvt. Ltd Zhong Gu 16-11-2023 D/L Container Sharaf Shipping Ji Nan Agency Pvt. Ltd Seattle Bridge 16-11-2023 D/L Container Ocean Network Express Pakistan Wadi Duka 16-11-2023 D/L Container Universal Shipping Agency Hyundai Brave 16-11-2023 D/L Container United Marine Agency Pvt. Ltd Stephanie C 16-11-2023 D/L Container Universal Shipping Pvt. Ltd ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= New Friendship 15-11-2023 Tanker - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Ayati Cement Crystal Sea Service Nov. 13, 2023 MW-2 Mandarin Rice East wind Nov. 09, 2023 River ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Al-Berta Coal Alpine Nov. 13, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Southern Palm oil Alpine Nov. 15, 2023 Robin ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Container MSC PAK Nov. 14, 2023 Nassau QICT Maersk Container GAC Nov. 14, 2023 Denver ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Container MSC PAK Nov. 14, 2023 Medeleine ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Sea Bulk SunFlower Ocean Service Nov. 12, 2023 Seed ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Milaha LNG GSA Nov. 14, 2023 Raslaffan ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= MSC Nassau Container MSC PAK Nov. 15, 2023 Maersk Denver Container GAC -do- Clemens Schulte Container GAC -do- Al-Berta Coal Alpine -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= CSL Manhattan Container GAC Nov. 15, 2023 Lucky River Rice East Wind Waiting for berths Berge Steel coil Ass. Liner -do- Jungfrau Agency BAO Ning Ling Steel coil Universal Shipp. -do- Maritime Nordic Palm oil Alpine -do- Express Athens Container Hapag Lloyd -do- Saehan Intrasia Palm oil Alpine -do- Eleanna Palm oil Alpine -do- Blue Majesty Bitumen Cook Isl. -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Clemens Schulte Container Ocean Network Nov. 15, 2023 Minerva Olympia Petroleum P Alpine -do- Vancouver Container OOCL PAK Nov. 16, 2023 =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2023