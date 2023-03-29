AVN 65.20 Decreased By ▼ -0.20 (-0.31%)
BAFL 29.22 Decreased By ▼ -0.28 (-0.95%)
BOP 4.03 Decreased By ▼ -0.02 (-0.49%)
CNERGY 3.55 Decreased By ▼ -0.05 (-1.39%)
DFML 12.27 Increased By ▲ 0.92 (8.11%)
DGKC 43.30 Increased By ▲ 0.64 (1.5%)
EPCL 46.33 Decreased By ▼ -0.44 (-0.94%)
FCCL 12.00 Increased By ▲ 0.15 (1.27%)
FFL 5.65 Increased By ▲ 0.05 (0.89%)
FLYNG 5.97 Increased By ▲ 0.05 (0.84%)
GGL 10.80 Increased By ▲ 0.11 (1.03%)
HUBC 67.00 Decreased By ▼ -0.12 (-0.18%)
HUMNL 5.53 Increased By ▲ 0.01 (0.18%)
KAPCO 24.20 Increased By ▲ 0.05 (0.21%)
KEL 2.08 No Change ▼ 0.00 (0%)
LOTCHEM 24.87 Decreased By ▼ -0.17 (-0.68%)
MLCF 25.70 Increased By ▲ 0.29 (1.14%)
NETSOL 74.90 Decreased By ▼ -0.30 (-0.4%)
OGDC 84.60 No Change ▼ 0.00 (0%)
PAEL 10.70 No Change ▼ 0.00 (0%)
PIBTL 3.95 Increased By ▲ 0.03 (0.77%)
PPL 63.94 Increased By ▲ 0.34 (0.53%)
PRL 12.53 Decreased By ▼ -0.11 (-0.87%)
SILK 0.88 Increased By ▲ 0.01 (1.15%)
SNGP 39.64 Increased By ▲ 0.18 (0.46%)
TELE 8.15 Decreased By ▼ -0.02 (-0.24%)
TPLP 14.45 Decreased By ▼ -0.09 (-0.62%)
TRG 108.20 Increased By ▲ 0.05 (0.05%)
UNITY 13.49 Increased By ▲ 0.03 (0.22%)
WTL 1.19 No Change ▼ 0.00 (0%)
BR100 4,062 Decreased By -0.8 (-0.02%)
BR30 14,436 Increased By 18.1 (0.13%)
KSE100 40,106 Increased By 23.8 (0.06%)
KSE30 14,831 Increased By 4.2 (0.03%)
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Mar 29, 2023 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (March 28, 2023)...
Recorder Report Published 29 Mar, 2023 06:27am
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LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (March 28, 2023)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      10000-10100
Gur                        12500-14000
Shakar                     12500-14000
Ghee (16 kg)                 8600-8900
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               15500-17000
Dal Mong (Chilka)          17000-19000
Dal Mong (Washed)          17500-19500
Dal Mash (Sabat)           29000-31000
Dal Mash (Chilka)          31000-35000
Dal Mash (Washed)          37000-40000
Dal Masoor (Local)         38000-40000
Dal Masoor (impor)         25000-27000
Masoor (salam-impor)       25000-27000
Masoor (salam-local)       30000-35000
Gram White                 26000-37000
Gram Black                 18000-18500
Dal Chana (Thin)           17000-19000
Dal Chana (Thick)          20000-23000
White Kidney Beans (Lobia) 20000-22500
Red Kidney Beans (Lobia)   32000-35000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-35000
Basmati Super (new)        25000-30000
Kainat 1121                26000-32000
Rice Basmati (386)         19500-22000
Basmati broken             15500-22000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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Lahore Grain Market Rates

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