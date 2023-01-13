AVN 67.92 Decreased By ▼ -0.28 (-0.41%)
BAFL 29.89 Increased By ▲ 0.04 (0.13%)
BOP 4.73 Increased By ▲ 0.08 (1.72%)
CNERGY 3.93 Decreased By ▼ -0.01 (-0.25%)
DFML 14.90 Increased By ▲ 0.10 (0.68%)
DGKC 46.96 Increased By ▲ 0.49 (1.05%)
EPCL 43.88 Decreased By ▼ -0.06 (-0.14%)
FCCL 11.35 Increased By ▲ 0.09 (0.8%)
FFL 4.80 Decreased By ▼ -0.01 (-0.21%)
FLYNG 6.10 Increased By ▲ 0.10 (1.67%)
GGL 11.26 Decreased By ▼ -0.05 (-0.44%)
HUBC 60.57 Increased By ▲ 0.12 (0.2%)
HUMNL 6.20 Decreased By ▼ -0.01 (-0.16%)
KAPCO 27.42 Increased By ▲ 0.19 (0.7%)
KEL 2.32 Increased By ▲ 0.03 (1.31%)
LOTCHEM 26.99 Increased By ▲ 1.80 (7.15%)
MLCF 21.44 Increased By ▲ 0.76 (3.68%)
NETSOL 87.43 Decreased By ▼ -0.77 (-0.87%)
OGDC 86.77 Decreased By ▼ -1.33 (-1.51%)
PAEL 12.06 Increased By ▲ 0.04 (0.33%)
PIBTL 4.32 Decreased By ▼ -0.07 (-1.59%)
PPL 81.68 Decreased By ▼ -1.37 (-1.65%)
PRL 14.02 No Change ▼ 0.00 (0%)
SILK 0.96 Decreased By ▼ -0.01 (-1.03%)
SNGP 41.60 Decreased By ▼ -0.70 (-1.65%)
TELE 6.73 Decreased By ▼ -0.04 (-0.59%)
TPLP 17.07 Increased By ▲ 0.06 (0.35%)
TRG 108.08 Decreased By ▼ -0.35 (-0.32%)
UNITY 14.75 Decreased By ▼ -0.24 (-1.6%)
WTL 1.17 Decreased By ▼ -0.01 (-0.85%)
BR100 4,048 Decreased By -7.4 (-0.18%)
BR30 14,511 Decreased By -15.7 (-0.11%)
KSE100 40,804 Increased By 45.7 (0.11%)
KSE30 15,098 Decreased By -43.5 (-0.29%)
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Jan 13, 2023 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (January 12, 2023)...
Recorder Report Published 13 Jan, 2023 06:05am
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LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (January 12, 2023)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                        8500-8550
Gur                        10500-12000
Shakar                     11000-13000
Ghee (16 kg)                 7300-7750
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               15500-17000
Dal Mong (Chilka)          17000-19000
Dal Mong (Washed)          17500-19500
Dal Mash (Sabat)           29000-31000
Dal Mash (Chilka)          31000-35000
Dal Mash (Washed)          37000-40000
Dal Masoor (Local)         38000-40000
Dal Masoor (impor)         25000-27000
Masoor (salam-impor)       25000-27000
Masoor (salam-local)       30000-35000
Gram White                 26000-37000
Gram Black                 18000-18500
Dal Chana (Thin)           17000-19000
Dal Chana (Thick)          20000-23000
White Kidney Beans
(Lobia)                    20000-22500
Red Kidney Beans
(Lobia)                    32000-35000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-35000
Basmati Super (new)        26000-30000
Kainat 1121                25000-32000
Rice Basmati (386)         18000-20000
Basmati broken             13000-16500
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                    650-980
Tea (Green)                   500-1300
======================================

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