AGL 6.37 Decreased By ▼ -0.23 (-3.48%)
ANL 10.03 Decreased By ▼ -0.42 (-4.02%)
AVN 68.75 Decreased By ▼ -3.90 (-5.37%)
BOP 5.24 Decreased By ▼ -0.11 (-2.06%)
CNERGY 4.86 Decreased By ▼ -0.14 (-2.8%)
EFERT 82.81 Decreased By ▼ -3.10 (-3.61%)
EPCL 65.00 Decreased By ▼ -4.38 (-6.31%)
FCCL 12.76 Decreased By ▼ -0.15 (-1.16%)
FFL 6.29 Decreased By ▼ -0.09 (-1.41%)
FLYNG 6.40 Decreased By ▼ -0.38 (-5.6%)
GGGL 9.77 Decreased By ▼ -0.53 (-5.15%)
GGL 14.59 Decreased By ▼ -0.61 (-4.01%)
GTECH 7.39 Decreased By ▼ -0.34 (-4.4%)
HUMNL 6.50 Decreased By ▼ -0.14 (-2.11%)
KEL 2.93 Decreased By ▼ -0.11 (-3.62%)
LOTCHEM 23.70 Decreased By ▼ -0.55 (-2.27%)
MLCF 23.15 Decreased By ▼ -1.18 (-4.85%)
OGDC 78.80 Decreased By ▼ -1.20 (-1.5%)
PAEL 14.40 Decreased By ▼ -0.71 (-4.7%)
PIBTL 5.67 Decreased By ▼ -0.08 (-1.39%)
PRL 14.95 Decreased By ▼ -1.10 (-6.85%)
SILK 1.10 Decreased By ▼ -0.01 (-0.9%)
TELE 10.18 Decreased By ▼ -0.37 (-3.51%)
TPL 8.00 Decreased By ▼ -0.41 (-4.88%)
TPLP 16.26 Decreased By ▼ -1.34 (-7.61%)
TREET 25.58 Decreased By ▼ -1.41 (-5.22%)
TRG 78.06 Increased By ▲ 1.15 (1.5%)
UNITY 16.72 Decreased By ▼ -1.34 (-7.42%)
WAVES 11.50 Decreased By ▼ -0.69 (-5.66%)
WTL 1.20 Decreased By ▼ -0.07 (-5.51%)
BR100 3,918 Decreased By -72.4 (-1.82%)
BR30 14,072 Decreased By -407.9 (-2.82%)
KSE100 39,832 Decreased By -628 (-1.55%)
KSE30 15,122 Decreased By -247.2 (-1.61%)
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Jul 22, 2022 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (July 21, 2022)...
Recorder Report 22 Jul, 2022

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (July 21, 2022)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                        8400-8450
Gur                         9000-11000
Shakar                     11000-13000
Ghee (16 kg)                 8000-8350
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               12000-12500
Dal Mong (Chilka)          12000-13000
Dal Mong (Washed)          12000-13000
Dal Mash (Sabat)           23000-25000
Dal Mash (Chilka)          25000-28000
Dal Mash (Washed)          28000-31000
Dal Masoor (Local)         19200-23000
Dal Masoor (impor)         20000-25000
Masoor (salam-impor)       23500-25000
Masoor (salam-local)       30000-35000
Gram White                 26000-30000
Gram Black                 15000-17000
Dal Chana (Thin)           14800-16000
Dal Chana (Thick)          15000-16000
White Kidney Beans
(Lobia)                          19000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    22000-25000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        20000-23000
Basmati Super (new)        18000-20000
Kainat 1121                18000-21000
Rice Basmati (386)         11000-13000
Basmati broken              7000-12000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                    650-980
Tea (Green)                   500-1300
======================================

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