AGL 6.70 Decreased By ▼ -0.18 (-2.62%)
ANL 10.45 Decreased By ▼ -0.05 (-0.48%)
AVN 72.47 Decreased By ▼ -3.30 (-4.36%)
BOP 5.32 Decreased By ▼ -0.10 (-1.85%)
CNERGY 5.00 Decreased By ▼ -0.18 (-3.47%)
EFERT 88.00 Decreased By ▼ -1.73 (-1.93%)
EPCL 71.70 Decreased By ▼ -4.50 (-5.91%)
FCCL 12.98 Decreased By ▼ -0.52 (-3.85%)
FFL 6.30 Decreased By ▼ -0.31 (-4.69%)
FLYNG 6.75 Decreased By ▼ -0.27 (-3.85%)
GGGL 10.21 Decreased By ▼ -0.49 (-4.58%)
GGL 15.15 Decreased By ▼ -1.07 (-6.6%)
GTECH 7.98 Decreased By ▼ -0.33 (-3.97%)
HUMNL 6.66 Decreased By ▼ -0.16 (-2.35%)
KEL 3.00 Decreased By ▼ -0.05 (-1.64%)
LOTCHEM 24.25 Decreased By ▼ -0.80 (-3.19%)
MLCF 24.65 Decreased By ▼ -2.19 (-8.16%)
OGDC 77.80 Decreased By ▼ -3.25 (-4.01%)
PAEL 14.90 Decreased By ▼ -0.82 (-5.22%)
PIBTL 5.60 Decreased By ▼ -0.15 (-2.61%)
PRL 16.09 Decreased By ▼ -0.57 (-3.42%)
SILK 1.11 Decreased By ▼ -0.06 (-5.13%)
TELE 10.76 Decreased By ▼ -0.05 (-0.46%)
TPL 8.50 Decreased By ▼ -0.45 (-5.03%)
TPLP 17.91 Decreased By ▼ -1.34 (-6.96%)
TREET 27.11 Decreased By ▼ -1.25 (-4.41%)
TRG 75.72 Decreased By ▼ -1.58 (-2.04%)
UNITY 18.45 Decreased By ▼ -1.21 (-6.15%)
WAVES 12.00 Decreased By ▼ -0.67 (-5.29%)
WTL 1.26 Decreased By ▼ -0.10 (-7.35%)
BR100 3,973 Decreased By -129 (-3.14%)
BR30 14,498 Decreased By -538.1 (-3.58%)
KSE100 40,389 Decreased By -978 (-2.36%)
KSE30 15,325 Decreased By -420.7 (-2.67%)
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Jul 20, 2022 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (July 19, 2022)...
Recorder Report 20 Jul, 2022

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (July 19, 2022)

=======================================
Per 100 kg
=======================================
Sugar                         8400-8450
Gur                          9000-11000
Shakar                      11000-13000
Ghee (16 kg)                  8000-8350
Almond (Kaghzi)             10000-42000
Almond (Simple)             12500-15000
Sogi                        40000-70000
Dry Date                    14000-20000
Chilli (Sabat)              26400-36000
Chilli (Pissi)              25000-31250
Turmeric                    15500-16500
Darchini (large)            26000-28000
Mong (Sabat)                12000-12500
Dal Mong (Chilka)           12000-13000
Dal Mong (Washed)           12000-13000
Dal Mash (Sabat)            23000-25000
Dal Mash (Chilka)           25000-28000
Dal Mash (Washed)           28000-31000
Dal Masoor (Local)          19200-23000
Dal Masoor (impor)          20000-25000
Masoor (salam-impor)        23500-25000
Masoor (salam-local)        30000-35000
Gram White                  26000-30000
Gram Black                  15000-17000
Dal Chana (Thin)            14800-16000
Dal Chana (Thick)           15000-16000
White Kidney Beans (Lobia)        19000
Red Kidney Beans (Lobia)    22000-25000
---------------------------------------
Rice (per 100 kg)
---------------------------------------
Basmati Super (Old)         20000-23000
Basmati Super (new)         18000-20000
Kainat 1121                 18000-21000
Rice Basmati (386)          11000-13000
Basmati broken               7000-12000
---------------------------------------
Tea (per 1 kg)
---------------------------------------
Tea (Black)                     650-980
Tea (Green)                    500-1300
=======================================

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Lahore Grain Market Rates

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