KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Thursday (March 10, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== M. M. M. A. Khanani Aisha Steel Mills 5,000 12.80 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 12.80 M. M. M. A. Khanani Amreli Steels Ltd. 4,000 31.20 Total/Weighted Avg. Rate 4,000 31.20 M. M. M. A. Khanani At-Tahur Ltd. 3,360 23.68 Total/Weighted Avg. Rate 3,360 23.68 Topline Sec. Bank AL-Habib 400,000 68.00 Total/Weighted Avg. Rate 400,000 68.00 Surmawala Sec. Citi Pharma Limited 1,500 36.90 Total/Weighted Avg. Rate 1,500 36.90 M. M. M. A. Khanani Crescent Textile 3,750 18.79 Total/Weighted Avg. Rate 3,750 18.79 M. M. M. A. Khanani D.G.Cement 3,000 69.02 Total/Weighted Avg. Rate 3,000 69.02 M. M. M. A. Khanani Dost Steels Ltd. 5,000 4.27 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 4.27 M. M. M. A. Khanani Engro Polymer & Che 1,500 59.69 Total/Weighted Avg. Rate 1,500 59.69 M. M. M. A. Khanani Exide Pak. Ltd. 500 274.00 Total/Weighted Avg. Rate 500 274.00 M. M. M. A. Khanani Fauji Cement 5,500 17.56 Total/Weighted Avg. Rate 5,500 17.56 M. M. M. A. Khanani Flying Cement Co. 2,625 9.78 Total/Weighted Avg. Rate 2,625 9.78 M. M. M. A. Khanani Flying Cement Co. (R) 1,994 0.37 Total/Weighted Avg. Rate 1,994 0.37 SAZ Capital G3 Technologies Ltd 99,000 17.75 Total/Weighted Avg. Rate 99,000 17.75 Bawa Sec. Gatron Industries 1 458.00 Total/Weighted Avg. Rate 1 458.00 M. M. M. A. Khanani Glaxo Smith Kline 500 133.38 Total/Weighted Avg. Rate 500 133.38 M. M. M. A. Khanani GlaxoSmithKline Cons. 500 248.00 Total/Weighted Avg. Rate 500 248.00 M. M. M. A. Khanani Gul Ahmed Textile 15,600 43.45 Total/Weighted Avg. Rate 15,600 43.45 JS Global Cap. Hascol Petroleum 205,000 5.00 Total/Weighted Avg. Rate 205,000 5.00 M. M. M. A. Khanani Kot Addu Power Co. 5,000 27.75 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 27.75 M. M. M. A. Khanani Loads Limited 8,000 11.29 Total/Weighted Avg. Rate 8,000 11.29 MRA Sec. Lucky Cement 7,000 569.00 Total/Weighted Avg. Rate 7,000 569.00 M. M. M. A. Khanani MACPAC Films Ltd. 1,000 17.38 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 17.38 M. M. M. A. Khanani Maple Leaf Cement 1,000 33.91 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 33.91 M. M. M. A. Khanani Matco Foods Limited 5,000 29.00 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 29.00 Alfalah Sec. Mehmood Textile 50,000 820.00 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 820.00 M. M. M. A. Khanani Nishat Mills 3,000 81.40 Total/Weighted Avg. Rate 3,000 81.40 M. M. M. A. Khanani Nishat (Chunain) 8,000 47.00 Total/Weighted Avg. Rate 8,000 47.00 M. M. M. A. Khanani Pace (Pakistan) Ltd 10,000 3.54 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 3.54 M. M. M. A. Khanani Pakistan Cables 1,800 154.99 Total/Weighted Avg. Rate 1,800 154.99 M. M. M. A. Khanani Pak Elektron 5,000 16.72 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 16.72 M. M. M. A. Khanani Pak Elektron (R) 3,600 2.52 Total/Weighted Avg. Rate 3,600 2.52 M. M. M. A. Khanani Pak Refinery 2,000 11.63 High Land Securities 2,000 13.00 Total/Weighted Avg. Rate 4,000 12.32 M. M. M. A. Khanani Pioneer Cement 2,500 71.70 Total/Weighted Avg. Rate 2,500 71.70 M. M. M. A. Khanani Power Cement Limited 35,000 6.21 Total/Weighted Avg. Rate 35,000 6.21 M. M. M. A. Khanani Quice Food Industries 10,000 3.77 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 3.77 M. M. M. A. Khanani Roshan Packages Ltd. 2,500 17.95 Total/Weighted Avg. Rate 2,500 17.95 M. M. M. A. Khanani Searle Company Ltd. 650 118.15 Total/Weighted Avg. Rate 650 118.15 M. M. M. A. Khanani Shabbir Tiles 10,000 14.70 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 14.70 M. M. M. A. Khanani Sui Northern Gas 5,500 31.83 Total/Weighted Avg. Rate 5,500 31.83 M. M. M. A. Khanani Tariq Glass 1,000 123.15 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 123.15 M. M. M. A. Khanani Treet Corporation 5,000 31.87 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 31.87 BMA Capital United Bank Limited 254,290 148.03 Total/Weighted Avg. Rate 254,290 148.02 M. M. M. A. Khanani Unity Foods Limited 3,000 25.00 Total/Weighted Avg. Rate 3,000 25.00 M. M. M. A. Khanani Waves Singer 5,000 14.12 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 14.12 Surmawala Sec. Yousuf Weaving 1,000 5.95 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 5.95 =========================================================================================== Total Turnover 1,206,170 ===========================================================================================

Copyright Business Recorder, 2022