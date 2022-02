Your rupee last week

KARACHI: Following currency fluctuations took place in foreign exchange rates during the last week. (February 21 to 25, 2022)

======================================================================================================== T T CLEAN BUYING AUTHORIZED DEALERS RATES PER ONE UNIT OF CURRENCY ======================================================================================================== 18.02.2022 LAST WEEK RATES Previous Week 21.02.2022 25.02.2022 FLUCTUATIONS IN CLOSING RATES Closing Opening Closing Highest Lowest Over Previous Week Rate Rate Date Rate Date +Up Amount % Rs Rs Rs Rs Rs - Down Rs ------------------------------------------------------------------------------------------------------- U.S 175.4 175.9 176.8 175.8 22/02/2022 176.8 25/02/2022 + 1.450000 0.83 U.K 238.670 239.510 237.340 237.340 25/02/2022 239.520 23/02/2022 - 1.330000 -0.56 Japan 1.522700 1.529900 1.533900 1.529900 21/02/2022 1.535800 24/02/2022 + 0.011200 0.74 Euro 199.680 200.150 198.760 198.260 24/02/2022 200.150 21/02/2022 - 0.920000 -0.46 ======================================================================================================== T T & O D SELLING AUTHORIZED DEALERS RATES PER ONE UNIT OF CURRENCY -------------------------------------------------------------------------------------------------------- + Appreciation - Depreciation ======================================================================================================== 18.02.2022 LAST WEEK RATES Previous Week 21.02.2022 25.02.2022 FLUCTUATIONS IN CLOSING RATES Closing Opening Closing Highest Lowest Over Previous Week Rate Rate Date Rate Date +Up Amount % Rs Rs Rs Rs Rs - Down Rs -------------------------------------------------------------------------------------------------------- U.S 175.9 176.4 177.3 176.3 22/02/2022 177.3 25/02/2022 + 1.450000 0.82 U.K 239.350 240.190 238.010 238.010 25/02/2022 240.200 23/02/2022 - 1.340000 -0.56 Japan 1.527100 1.534300 1.538300 1.534300 21/02/2022 1.540100 24/02/2022 + 0.011200 0.73 Euro 200.250 200.720 199.320 198.830 24/02/2022 200.720 21/02/2022 - 0.930000 -0.46 ========================================================================================================

