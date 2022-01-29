ANL 13.16 Increased By ▲ 0.01 (0.08%)
ASC 15.20 Increased By ▲ 0.10 (0.66%)
ASL 15.52 Decreased By ▼ -0.13 (-0.83%)
AVN 107.50 Increased By ▲ 0.02 (0.02%)
BOP 8.37 Decreased By ▼ -0.03 (-0.36%)
CNERGY 6.08 Decreased By ▼ -0.13 (-2.09%)
FFL 9.04 Increased By ▲ 0.03 (0.33%)
FNEL 8.55 Decreased By ▼ -0.05 (-0.58%)
GGGL 13.36 Increased By ▲ 0.46 (3.57%)
GGL 20.31 Increased By ▲ 0.53 (2.68%)
GTECH 9.36 Increased By ▲ 0.29 (3.2%)
HUMNL 7.14 Increased By ▲ 0.34 (5%)
KEL 3.12 Increased By ▲ 0.01 (0.32%)
KOSM 4.48 Increased By ▲ 0.33 (7.95%)
MLCF 34.54 Increased By ▲ 0.39 (1.14%)
PACE 4.09 Increased By ▲ 0.11 (2.76%)
PIBTL 7.16 Increased By ▲ 0.01 (0.14%)
PRL 14.10 Decreased By ▼ -0.22 (-1.54%)
PTC 8.60 Decreased By ▼ -0.13 (-1.49%)
SILK 1.32 Decreased By ▼ -0.02 (-1.49%)
SNGP 33.80 Decreased By ▼ -0.30 (-0.88%)
TELE 17.45 Decreased By ▼ -0.05 (-0.29%)
TPL 12.22 Decreased By ▼ -0.03 (-0.24%)
TPLP 27.34 Decreased By ▼ -0.56 (-2.01%)
TREET 38.50 Decreased By ▼ -0.50 (-1.28%)
TRG 84.98 Increased By ▲ 0.98 (1.17%)
UNITY 29.15 Increased By ▲ 1.41 (5.08%)
WAVES 15.60 Decreased By ▼ -0.07 (-0.45%)
WTL 2.22 Increased By ▲ 0.06 (2.78%)
YOUW 7.76 Increased By ▲ 0.42 (5.72%)
BR100 4,623 Increased By 5.5 (0.12%)
BR30 17,917 Increased By 191.5 (1.08%)
KSE100 45,078 Decreased By -5.1 (-0.01%)
KSE30 17,793 Decreased By -35.1 (-0.2%)

coronavirus
Coronavirus
VERY HIGH
Source: covid.gov.pk
Pakistan Deaths
29,219
2724hr
Pakistan Cases
1,410,033
7,96324hr
Sindh
538,196
Punjab
474,208
Balochistan
34,277
Islamabad
125,203
KPK
190,578
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Jan 29, 2022 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Friday (January 28, 2022)...
Recorder Report 29 Jan, 2022

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Friday (January 28, 2022)

=======================================
Per 100 kg
=======================================
Sugar                         8700-8750
Gur                         11000-12500
Shakar                      12500-14000
Ghee (16 kg)                  5800-6025
Almond (Kaghzi)             10000-42000
Almond (Simple)             12500-15000
Sogi                        40000-70000
Dry Date                    14000-20000
Chilli (Sabat)              26400-36000
Chilli (Pissi)              25000-31250
Turmeric                    15500-16500
Darchini (large)            26000-28000
Mong (Sabat)                10000-11000
Dal Mong (Chilka)           11000-11500
Dal Mong (Washed)           12000-13000
Dal Mash (Sabat)            18500-22000
Dal Mash (Chilka)           18000-20000
Dal Mash (Washed)           20000-23500
Dal Masoor (Local)          19000-20000
Dal Masoor (impor)          17000-17500
Masoor (salam-impor)        15000-15500
Masoor (salam-local)        16000-17500
Gram White                  13500-15000
Gram Black                  12500-12800
Dal Chana (Thin)            12300-12600
Dal Chana (Thick)           12800-13200
White Kidney Beans
(Lobia)                     18500-21500
Red Kidney Beans
(Lobia)                     21500-23500
---------------------------------------
Rice (per 100 kg)
---------------------------------------
Basmati Super (Old)         13000-15000
Basmati Super (new)         11500-14400
Kainat 1121                 13500-16000
Rice Basmati (386)            7500-9000
Basmati broken                6500-8000
---------------------------------------
Tea (per 1 kg)
---------------------------------------
Tea (Black)                     650-980
Tea (Green)                    500-1300
=======================================

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grain Grain prices Grain Market grain crops

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