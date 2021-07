KARACHI: The following transactions member to member subsequently reported on Friday (July 16, 2021).

====================================================================================================== MEMBERS HAVE SUBSEQUENTLY REPORTED THE FOLLOWING TRANSACTIONS MEMBER TO MEMBER ====================================================================================================== As on: 16-07-2021 ====================================================================================================== Member Name Member Name Company Turnover Rates Buyer Seller of Shares ====================================================================================================== Creative Cap. Sec. Y.H. Sec. Aisha Steel Mills 20,000 26.00 Total/Weighted Avg. Rate 20,000 26.00 M. M. M. A. Khanani Sherman Sec. Avanceon Limited 10,000 104.00 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 104.00 Adeel & Nadeem Sec. Sherman Sec. D.G.Cement 15,000 115.10 Total/Weighted Avg. Rate 15,000 115.10 AL Habib Cap. Mkt. Growth Sec. JS Bank Ltd. 2,700,000 5.90 AL Habib Cap. Mkt. MRA Sec. 1,700,000 5.90 Total/Weighted Avg. Rate 4,400,000 5.90 AKD Sec. MRA Sec. Pakistan Al. Bev. Cans 1,460,263 49.43 ASDA Sec. Arif Habib Ltd. 50,000 50.25 ASDA Sec. M. M. M. A. Khanani 50,000 53.00 M. M. M. A. Khanani Y.H. Sec. 236,650 49.05 Fawad Yusuf Sec. Seven Star Sec. 5,000 53.00 MRA Sec. Darson Sec. 29,000 45.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,830,913 49.44 ====================================================================================================== Total Turnover 6,275,913 ======================================================================================================

