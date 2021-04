KARACHI: The following transactions member to member subsequently reported on Friday (April 30, 2021).

================================================================================================================== MEMBERS HAVE SUBSEQUENTLY REPORTED THE FOLLOWING TRANSACTIONS MEMBER TO MEMBER ================================================================================================================== As on: 30-04-2021 ================================================================================================================== Member Name Member Name Company Turnover Rates Buyer Seller of Shares ================================================================================================================== Maan Securities Alfalah Sec. Jubilee General Ins. 2,235,298 40.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,235,298 40.00 M. M. M. A. Khanani Fikree's (SMC) National Refinery 500 559.50 Fikree's (SMC) M. M. M. A. Khanani 500 560.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 559.75 Fortune Sec. Arif Habib Ltd. Service Global Footwear 30,000 57.00 MRA Sec. Arif Habib Ltd. 100,000 58.00 Total/Weighted Avg. Rate 130,000 57.77 Fikree's (SMC) Azee Sec. Siddiqsons Tin Plate 1,000 14.20 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 14.20 ================================================================================================================== Total Turnover 2,367,298 ==================================================================================================================

Copyright Business Recorder, 2021