KARACHI: Board Meetings of Companies listed on the Pakistan Stock Exchange.

========================================================= NAME OF COMPANY DATE TIME ========================================================= JS Global Capital Ltd 22-04-2021 12:00 Askari Life Assurance Company Ltd 22-04-2021 12:00 Sindh Modaraba 22-04-2021 11:00 Pak Suzuki Motor Company Ltd 22-04-2021 12:00 Ismail Industries Ltd 22-04-2021 11:00 Lotte Chemical Pakistan Ltd 22-04-2021 13:00 AKD Capital Limited 22-04-2021 11:00 Emco Industries Ltd 22-04-2021 11:30 Agriauto Industries Ltd 22-04-2021 12:30 Pakistan Tobacco Company Ltd 22-04-2021 14:00 Faysal Bank Limited 22-04-2021 12:00 Bank Alfalah Limited 22-04-2021 10:00 Pakistan Paper Products Ltd 22-04-2021 11:00 Askari Bank Limited 22-04-2021 10:00 Engro Corporation Ltd 22-04-2021 11:00 Allied Bank Limited 22-04-2021 11:00 Fauji Cement Company Ltd 22-04-2021 14:00 MACPACFilms Ltd 22-04-2021 13:45 Nimir Resins Limited 22-04-2021 12:00 Mian Textile Industries Ltd 22-04-2021 11:30 IBL Healthcare Limited 22-04-2021 12:00 Habib Metropolitan Bank Ltd 22-04-2021 14:00 Janana De Malucho Textile Mills Ltd 22-04-2021 11:30 Babri Cotton Mills Ltd 22-04-2021 10:30 Murree Brewery Company Ltd 23-04-2021 11:00 Karam Ceramics Ltd 23-04-2021 10:00 PICIC Insurance Limited 23-04-2021 11:00 Invest Capital Investment Bank Ltd 23-04-2021 10:30 Quice Food Industries Ltd 23-04-2021 11:00 Maqbool Textile Mills Ltd 23-04-2021 11:30 Crescent Star Insurance Ltd 23-04-2021 11:00 Abbott Laboratories (Pakistan) Ltd 23-04-2021 9:30 Fauji Foods Limited 23-04-2021 11:00 Ibrahim Fibres Limited 23-04-2021 16:00 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Ltd 23-04-2021 11:45 Pakistan PVC Limited 23-04-2021 11:30 Pakistan Cables Ltd 23-04-2021 9:00 International Industries Ltd 23-04-2021 14:30 Pak Datacom Limited 23-04-2021 10:00 Packages Limited 23-04-2021 11:00 First Imrooz Modaraba 23-04-2021 10:30 Hi-Tech Lubricants Limited 23-04-2021 13:30 Kot Addu Power Company Ltd 23-04-2021 10:30 Popular Islamic Modaraba 23-04-2021 10:00 Nimir Industrial Chemicals Ltd 23-04-2021 12:00 Bestway Cement Ltd 23-04-2021 15:00 J S Investments Limited - Open end 23-04-2021 10:30 J S Investments Limited 23-04-2021 10:30 Macter International Ltd 23-04-2021 15:00 Gammon Pakistan Ltd 23-04-2021 11:00 Javedan Corporation Ltd 23-04-2021 14:30 Ghani Automobile Industries Ltd 24-04-2021 14:00 Ghani Glass Limited 24-04-2021 11:30 Buxly Paints Limited 24-04-2021 11:00 Ecopack Limited 24-04-2021 10:00 Ghani Value Glass Limited 24-04-2021 12:30 First Credit & Investment Bank L td 24-04-2021 12:00 TPL Insurance Limited 24-04-2021 11:00 D.G. Khan Cement Company Ltd 24-04-2021 11:00 Attock Refinery Ltd 26-04-2021 13:00 First IBL Modaraba 26-04-2021 11:00 First Al-Noor Modaraba 26-04-2021 11:00 Johnson & Phillips (Pakistan) Ltd 26-04-2021 11:00 Interloop Limited 26-04-2021 14:00 Rupali Polyester Ltd 26-04-2021 11:00 Atlas Battery Limited 26-04-2021 10:00 Dar-es-Salaam Textile Mills Ltd 26-04-2021 11:00 Altern Energy Limited 26-04-2021 16:00 Bolan Castings Ltd 26-04-2021 11:00 First Capital Mutual Fund - Open end 26-04-2021 13:30 Attock Cement Pakistan Ltd 26-04-2021 16:15 Olympia Mills Limited 26-04-2021 11:00 Crescent Jute Products Ltd 26-04-2021 11:30 Dewan Textile Mills Ltd 26-04-2021 14:00 Ferozsons Laboratories Ltd 26-04-2021 12:15 Dewan Mushtaq Textile Mills Ltd 26-04-2021 15:00 Fateh Industries Ltd 26-04-2021 9:30 Fateh Sports Wear Ltd 26-04-2021 9:00 Dewan Khalid Textile Mills Ltd 26-04-2021 16:00 Fateh Sports Wear Ltd 26-04-2021 9:00 Dewan Farooque Spinning Mills Ltd 26-04-2021 17:00 TPL Trakker Limited 26-04-2021 14:00 Sally Textile Mills Ltd 26-04-2021 11:30 Fauji Fertilizer Bin Qasim Ltd 26-04-2021 10:30 Ittefaq Iron Industries Ltd 26-04-2021 10:00 First Elite Capital Modaraba 26-04-2021 13:00 Century Paper & Board Mills Ltd 26-04-2021 18:00 B.R.R. Guardian Modaraba 26-04-2021 15:30 Ittehad Chemicals Ltd 26-04-2021 11:00 Pakistan Services Ltd 26-04-2021 13:00 Sitara Energy Ltd 26-04-2021 15:00 Samba Bank Limited 26-04-2021 12:00 Biafo Industries Ltd 26-04-2021 11:30 The Bank of Khyber 26-04-2021 11:00 J.K. Spinning Mills Ltd 26-04-2021 10:00 Oil & Gas Development Company Ltd 26-04-2021 15:30 ICI Pakistan Limited 26-04-2021 15:00 National Refinery Ltd 26-04-2021 10:30 Service Fabrics Ltd 26-04-2021 10:00 Pakistan Oilfields Ltd 26-04-2021 15:00 Attock Petroleum Ltd 26-04-2021 11:45 Orient Rental Modaraba 26-04-2021 11:00 Dynea Pakistan Ltd 26-04-2021 10:00 Clover Pakistan Ltd 26-04-2021 14:30 Kohinoor Energy Limited 26-04-2021 14:00 Media Times Ltd 26-04-2021 11:00 First Capital Equities Ltd 26-04-2021 12:00 Hafiz Limited 27-04-2021 11:30 Lucky Cement Ltd 27-04-2021 15:15 GoodLuck Industries Ltd 27-04-2021 11:00 Pakistan Synthetics Ltd 27-04-2021 14:30 Jubilee General Insurance Co. Ltd 27-04-2021 10:00 KSB Pumps Company Limited 27-04-2021 11:45 Shezan International Ltd 27-04-2021 11:30 Saudi Pak Leasing Company Ltd 27-04-2021 12:00 Bata Pakistan Limited 27-04-2021 12:00 Pakistan Oxygen Ltd 27-04-2021 14:00 First UDL Modaraba 27-04-2021 11:00 Samin Textiles Ltd 27-04-2021 11:00 Dost Steels Limited 27-04-2021 16:30 Mubarak Textile Mills Ltd 27-04-2021 11:00 Byco Petroleum Pakistan Ltd 27-04-2021 12:00 Al-Ghazi Tractors Limited 27-04-2021 17:00 Zil Limited 27-04-2021 11:00 Askari General Insurance Company Ltd 27-04-2021 11:30 Dawood Hercules Corporation Ltd 27-04-2021 12:00 Otsuka Pakistan Ltd 27-04-2021 10:15 Berger Paints Pakistan Ltd 27-04-2021 11:00 The organic Meat Company Ltd 27-04-2021 10:00 Saif Power Ltd 28-04-2021 11:45 Unilever Pakistan Foods Limited 28-04-2021 14:30 Sanofi-Aventis Pakistan Ltd 28-04-2021 11:00 Indus Motor Company Ltd 28-04-2021 15:00 Waves Singer Pakistan Ltd 28-04-2021 11:30 UBL Fund Managers Ltd - Open end 28-04-2021 9:30 Ashfaq Textile Mills Ltd 28-04-2021 9:00 Tata Textile Mills Ltd 28-04-2021 11:30 Atlas Insurance Limited 28-04-2021 9:00 Allied Rental Modaraba 28-04-2021 8:30 Hallmark Company Ltd 28-04-2021 11:00 Cherat Packaging Ltd 28-04-2021 12:00 Shabbir Tiles & Ceramics Ltd 28-04-2021 10:00 Shahzad Textile Mills Ltd 28-04-2021 11:00 Towellers Limited 28-04-2021 12:00 Island Textile Mills Ltd 29-04-2021 14:00 Ali Asghar Textile Mills Ltd 29-04-2021 14:00 Cherat Cement Company Ltd 29-04-2021 11:00 Pakistan International Cont. Terminal Ltd 29-04-2021 11:45 Dawood Lawrencepur Ltd 29-04-2021 15:00 Salfi Textile Mills Ltd 29-04-2021 11:30 The General Tyre & Rubber Co. Ltd 29-04-2021 11:00 Archroma Pakistan Ltd 29-04-2021 11:00 Leiner Pak Gelatine Ltd 30-04-2021 10:00 =========================================================

