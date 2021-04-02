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Exchange rates: buying and selling
02 Apr 2021
KARACHI: Exchange rates issued by the Treasury Management Division of National Bank of Pakistan on Thursday (April 1, 2021).
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CURRENCY SYMBOL TT TT
Selling Buying
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U.S DOLLAR USD 153.30 152.80
EURO EUR 179.74 179.15
JAPANESE YEN JPY 1.3860 1.3815
BRITISH POUND GBP 211.26 210.57
SWISS FRANC CHF 162.21 161.68
CANADIAN DOLLAR CAD 121.78 121.38
AUSTRALIAN DOLAR AUD 116.08 115.70
SWEDISH KRONA SEK 17.66 17.60
NORWEGIAN KRONE NOK 17.92 17.86
DANISH KRONE DKK 24.16 24.08
NEWZEALAND DOLLAR NZD 106.81 106.46
SINGAPORE DOLLAR SGD 113.91 113.54
HONGKONG DOLLAR HKD 19.80 19.73
KOREAN WON KRW 0.1359 0.1354
CHINESE YUAN CNY 23.44 23.36
MALAYSIAN RINGGIT MYR 37.03 36.91
THAI BAHT THB 4.90 04.89
U.E.A DIRHAM AED 41.75 41.61
SAUDI RIYAL SAR 40.91 40.78
QATAR RIYAL QAR 42.12 41.98
KUWAITI DINAR KWD 507.78 506.13
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