ANL 34.75 Decreased By ▼ -3.25 (-8.55%)
ASC 15.00 Decreased By ▼ -0.29 (-1.9%)
ASL 23.71 Increased By ▲ 0.01 (0.04%)
AVN 84.40 Decreased By ▼ -5.60 (-6.22%)
BOP 7.97 Decreased By ▼ -0.08 (-0.99%)
BYCO 10.05 Decreased By ▼ -0.46 (-4.38%)
DGKC 117.21 Decreased By ▼ -2.79 (-2.33%)
EPCL 54.90 Decreased By ▼ -0.32 (-0.58%)
FCCL 23.00 Increased By ▲ 0.19 (0.83%)
FFBL 26.85 Decreased By ▼ -0.65 (-2.36%)
FFL 14.52 Decreased By ▼ -0.33 (-2.22%)
HASCOL 9.83 Decreased By ▼ -0.46 (-4.47%)
HUBC 81.70 Increased By ▲ 1.20 (1.49%)
HUMNL 6.16 Decreased By ▼ -0.14 (-2.22%)
JSCL 18.84 Decreased By ▼ -1.71 (-8.32%)
KAPCO 39.40 Decreased By ▼ -0.20 (-0.51%)
KEL 3.94 Decreased By ▼ -0.04 (-1.01%)
LOTCHEM 15.62 Decreased By ▼ -0.36 (-2.25%)
MLCF 44.25 Decreased By ▼ -0.51 (-1.14%)
PAEL 32.03 Decreased By ▼ -1.03 (-3.12%)
PIBTL 10.30 Decreased By ▼ -0.08 (-0.77%)
POWER 9.10 Decreased By ▼ -0.07 (-0.76%)
PPL 86.83 Decreased By ▼ -0.27 (-0.31%)
PRL 25.25 Decreased By ▼ -1.01 (-3.85%)
PTC 9.02 Decreased By ▼ -0.23 (-2.49%)
SILK 1.15 Increased By ▲ 0.03 (2.68%)
SNGP 39.05 Decreased By ▼ -0.25 (-0.64%)
TRG 140.00 Decreased By ▼ -10.80 (-7.16%)
UNITY 28.65 Decreased By ▼ -1.28 (-4.28%)
WTL 1.19 Decreased By ▼ -0.01 (-0.83%)
BR100 4,730 Decreased By ▼ -39.46 (-0.83%)
BR30 24,433 Decreased By ▼ -507.31 (-2.03%)
KSE100 44,428 Decreased By ▼ -159.75 (-0.36%)
KSE30 18,242 Decreased By ▼ -26.43 (-0.14%)

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Markets

Exchange rates: buying and selling

Recorder Report 02 Apr 2021

KARACHI: Exchange rates issued by the Treasury Management Division of National Bank of Pakistan on Thursday (April 1, 2021).

===========================================
CURRENCY          SYMBOL      TT         TT
                          Selling    Buying
===========================================
U.S DOLLAR          USD    153.30    152.80
EURO                EUR    179.74    179.15
JAPANESE YEN        JPY    1.3860    1.3815
BRITISH POUND       GBP    211.26    210.57
SWISS FRANC         CHF    162.21    161.68
CANADIAN DOLLAR     CAD    121.78    121.38
AUSTRALIAN DOLAR    AUD    116.08    115.70
SWEDISH KRONA       SEK     17.66     17.60
NORWEGIAN KRONE     NOK     17.92     17.86
DANISH KRONE        DKK     24.16     24.08
NEWZEALAND DOLLAR   NZD    106.81    106.46
SINGAPORE DOLLAR    SGD    113.91    113.54
HONGKONG DOLLAR     HKD     19.80     19.73
KOREAN WON          KRW    0.1359    0.1354
CHINESE YUAN        CNY     23.44     23.36
MALAYSIAN RINGGIT   MYR     37.03     36.91
THAI BAHT           THB      4.90     04.89
U.E.A DIRHAM        AED     41.75     41.61
SAUDI RIYAL         SAR     40.91     40.78
QATAR RIYAL         QAR     42.12     41.98
KUWAITI DINAR       KWD    507.78    506.13
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