LPGA Drive On Championship scores

MIAMI: Leading final-round scores on Sunday in the LPGA Drive On Championship at Ocala, Florida (USA unless noted, par-72):

273 - Austin Ernst 67-67-69-70

278 - Jennifer Kupcho 67-67-70-74

280 - Jenny Coleman 70-69-70-71

281 - Chun In-gee (KOR) 70-73-69-69

282 - Albane Valenzuela (SUI) 70-73-66-73

283 - Leona Maguire (IRL) 69-71-73-70, Danielle Kang 72-70-69-72

284 - Charley Hull (ENG) 74-70-70-70, Megan Khang 69-72-73-70, Jaye Marie Green 68-72-74-70, Jennifer Chang 73-71-69-71, Jessica Korda 69-75-69-71, Lydia Ko (NZL) 69-72-72-71

285 - Perrine Delacour (FRA) 71-74-70-70, Kim Sei-young (KOR) 72-70-73-70, Jennifer Song 70-72-73-70, Gaby Lopez (MEX) 69-72-74-70, Patty Tavatanakit (THA) 70-70-69-76

286 - Lexi Thompson 74-69-74-69, Liu Yu (CHN) 70-70-77-69, Caroline Masson (GER) 70-75-70-71, Carlota Ciganda (ESP) 71-65-75-75