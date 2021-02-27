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Exchange rates: buying and selling
27 Feb 2021
KARACHI: Exchange rates issued by the Treasury Management Division of National Bank of Pakistan on Friday (February 26, 2021).
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CURRENCY SYMBOL TT TT
Selling Buying
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U.S DOLLAR USD 158.95 158.45
EURO EUR 194.11 193.50
JAPANESE YEN JPY 1.4988 1.4941
BRITISH POUND GBP 222.34 221.64
SWISS FRANC CHF 175.63 175.08
CANADIAN DOLLAR CAD 126.17 125.77
AUSTRALIAN DOLAR AUD 124.83 124.44
SWEDISH KRONA SEK 19.26 19.20
NORWEGIAN KRONE NOK 18.66 18.60
DANISH KRONE DKK 26.00 25.92
NEWZEALAND DOLLAR NZD 117.02 116.65
SINGAPORE DOLLAR SGD 119.74 119.36
HONGKONG DOLLAR HKD 20.58 20.51
KOREAN WON KRW 0.1415 0.1410
CHINESE YUAN CNY 24.67 24.60
MALAYSIAN RINGGIT MYR 39.26 39.14
THAI BAHT THB 5.25 05.23
U.E.A DIRHAM AED 43.28 43.15
SAUDI RIYAL SAR 42.42 42.29
QATAR RIYAL QAR 43.67 43.54
KUWAITI DINAR KWD 526.15 524.50
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