ANL 30.68 Increased By ▲ 1.83 (6.34%)
ASC 14.94 Decreased By ▼ -0.21 (-1.39%)
ASL 23.90 Decreased By ▼ -0.25 (-1.04%)
AVN 92.00 Decreased By ▼ -5.95 (-6.07%)
BOP 9.14 Decreased By ▼ -0.16 (-1.72%)
BYCO 10.25 Decreased By ▼ -0.10 (-0.97%)
DGKC 135.60 Increased By ▲ 0.10 (0.07%)
EPCL 50.00 Increased By ▲ 0.02 (0.04%)
FCCL 24.62 Decreased By ▼ -0.54 (-2.15%)
FFBL 24.25 Decreased By ▼ -0.97 (-3.85%)
FFL 15.60 Decreased By ▼ -0.44 (-2.74%)
HASCOL 10.74 Decreased By ▼ -0.33 (-2.98%)
HUBC 85.20 Increased By ▲ 0.20 (0.24%)
HUMNL 7.35 Decreased By ▼ -0.35 (-4.55%)
JSCL 24.85 Decreased By ▼ -0.90 (-3.5%)
KAPCO 37.85 Increased By ▲ 0.40 (1.07%)
KEL 4.15 Decreased By ▼ -0.02 (-0.48%)
LOTCHEM 14.78 Decreased By ▼ -0.35 (-2.31%)
MLCF 46.60 Decreased By ▼ -0.58 (-1.23%)
PAEL 38.25 Decreased By ▼ -1.15 (-2.92%)
PIBTL 11.80 Decreased By ▼ -0.24 (-1.99%)
POWER 10.50 Decreased By ▼ -0.15 (-1.41%)
PPL 90.55 Decreased By ▼ -0.45 (-0.49%)
PRL 26.10 Decreased By ▼ -0.59 (-2.21%)
PTC 8.95 Decreased By ▼ -0.10 (-1.1%)
SILK 1.40 Decreased By ▼ -0.05 (-3.45%)
SNGP 38.10 Decreased By ▼ -0.65 (-1.68%)
TRG 141.10 Decreased By ▼ -4.60 (-3.16%)
UNITY 31.50 Decreased By ▼ -1.40 (-4.26%)
WTL 1.57 Decreased By ▼ -0.04 (-2.48%)
BR100 4,936 Decreased By ▼ -22.94 (-0.46%)
BR30 25,403 Decreased By ▼ -330.65 (-1.28%)
KSE100 45,865 Decreased By ▼ -100.6 (-0.22%)
KSE30 19,173 Decreased By ▼ -26.07 (-0.14%)
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Feb 27, 2021 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Markets

Exchange rates: buying and selling

Recorder Report 27 Feb 2021

KARACHI: Exchange rates issued by the Treasury Management Division of National Bank of Pakistan on Friday (February 26, 2021).

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CURRENCY          SYMBOL      TT         TT
                          Selling    Buying
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U.S DOLLAR          USD    158.95    158.45
EURO                EUR    194.11    193.50
JAPANESE YEN        JPY    1.4988    1.4941
BRITISH POUND       GBP    222.34    221.64
SWISS FRANC         CHF    175.63    175.08
CANADIAN DOLLAR     CAD    126.17    125.77
AUSTRALIAN DOLAR    AUD    124.83    124.44
SWEDISH KRONA       SEK     19.26     19.20
NORWEGIAN KRONE     NOK     18.66     18.60
DANISH KRONE        DKK     26.00     25.92
NEWZEALAND DOLLAR   NZD    117.02    116.65
SINGAPORE DOLLAR    SGD    119.74    119.36
HONGKONG DOLLAR     HKD     20.58     20.51
KOREAN WON          KRW    0.1415    0.1410
CHINESE YUAN        CNY     24.67     24.60
MALAYSIAN RINGGIT   MYR     39.26     39.14
THAI BAHT           THB      5.25     05.23
U.E.A DIRHAM        AED     43.28     43.15
SAUDI RIYAL         SAR     42.42     42.29
QATAR RIYAL         QAR     43.67     43.54
KUWAITI DINAR       KWD    526.15    524.50
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Euro Canadian Dollar Yen Dollar National Bank of Pakistan Exchange rates Treasury Management Division

Exchange rates: buying and selling

Central Business District inaugurated: Deal with Qatar to help save $300m annually: PM

Tariff adjustment: CPPA-G files pleas of IPPs, wind projects facing NAB probe

Private co granted licence to act as provincial grid co in KP

Investment declines by 78pc in 7 months of FY21

July-Jan period: Repatriation of profit, dividend exceeds $1bn

Pakistan to come out of FATF grey list by June: Hammad

PSM to pay Rs93.2m for ‘violating’ contract

July-February (2020-21): FBR surpasses revenue target

Revenue target revised downward to Rs4.7trn

SPI up 2.41pc WoW

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