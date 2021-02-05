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Exchange rates: buying and selling
05 Feb 2021
KARACHI: Exchange rates issued by the Treasury Management Division of National Bank of Pakistan on Thursday (February 4, 2021).
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CURRENCY SYMBOL TT TT
Selling Buying
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U.S DOLLAR USD 160.70 160.20
EURO EUR 193.13 192.53
JAPANESE YEN JPY 1.5287 1.5240
BRITISH POUND GBP 218.75 218.07
SWISS FRANC CHF 178.58 178.02
CANADIAN DOLLAR CAD 125.56 125.17
AUSTRALIAN DOLAR AUD 122.55 122.17
SWEDISH KRONA SEK 19.23 19.17
NORWEGIAN KRONE NOK 18.69 18.63
DANISH KRONE DKK 25.97 25.89
NEWZEALAND DOLLAR NZD 115.63 115.27
SINGAPORE DOLLAR SGD 120.41 120.04
HONGKONG DOLLAR HKD 20.81 20.75
KOREAN WON KRW 0.1436 0.1431
CHINESE YUAN CNY 25.00 24.92
MALAYSIAN RINGGIT MYR 39.68 39.56
THAI BAHT THB 5.35 05.34
U.E.A DIRHAM AED 43.76 43.63
SAUDI RIYAL SAR 42.90 42.77
QATAR RIYAL QAR 44.15 44.01
KUWAITI DINAR KWD 531.42 529.76
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