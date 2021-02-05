ANL 29.26 Increased By ▲ 0.01 (0.03%)
ASC 16.38 Increased By ▲ 0.12 (0.74%)
ASL 24.59 Increased By ▲ 0.10 (0.41%)
AVN 99.02 Increased By ▲ 0.02 (0.02%)
BOP 9.41 Increased By ▲ 0.04 (0.43%)
BYCO 9.28 Increased By ▲ 0.03 (0.32%)
DGKC 119.68 Increased By ▲ 0.09 (0.08%)
EPCL 50.30 Increased By ▲ 0.01 (0.02%)
FCCL 24.93 Increased By ▲ 0.12 (0.48%)
FFBL 27.37 No Change ▼ 0.00 (0%)
FFL 18.02 Increased By ▲ 0.02 (0.11%)
HASCOL 12.30 Increased By ▲ 0.10 (0.82%)
HUBC 90.80 Increased By ▲ 0.80 (0.89%)
HUMNL 6.88 Decreased By ▼ -0.01 (-0.15%)
JSCL 28.70 Increased By ▲ 0.17 (0.6%)
KAPCO 43.15 Increased By ▲ 0.19 (0.44%)
KEL 4.55 No Change ▼ 0.00 (0%)
LOTCHEM 15.28 Increased By ▲ 0.03 (0.2%)
MLCF 45.43 Increased By ▲ 0.20 (0.44%)
PAEL 40.95 Increased By ▲ 0.33 (0.81%)
PIBTL 13.27 Increased By ▲ 0.07 (0.53%)
POWER 11.35 Decreased By ▼ -0.04 (-0.35%)
PPL 94.12 Increased By ▲ 0.25 (0.27%)
PRL 28.00 Increased By ▲ 0.16 (0.57%)
PTC 9.30 No Change ▼ 0.00 (0%)
SILK 1.55 Decreased By ▼ -0.01 (-0.64%)
SNGP 44.47 Increased By ▲ 0.07 (0.16%)
TRG 113.02 Increased By ▲ 0.33 (0.29%)
UNITY 35.28 Increased By ▲ 0.05 (0.14%)
WTL 1.12 No Change ▼ 0.00 (0%)
BR100 5,008 Decreased By ▼ -13.7 (-0.27%)
BR30 25,675 Decreased By ▼ -310.52 (-1.19%)
KSE100 46,906 Decreased By ▼ -27.84 (-0.06%)
KSE30 19,576 Increased By ▲ 7.23 (0.04%)
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Markets

Exchange rates: buying and selling

Recorder Report 05 Feb 2021

KARACHI: Exchange rates issued by the Treasury Management Division of National Bank of Pakistan on Thursday (February 4, 2021).

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CURRENCY          SYMBOL      TT         TT
                          Selling    Buying
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U.S DOLLAR           USD   160.70    160.20
EURO                 EUR   193.13    192.53
JAPANESE YEN         JPY   1.5287    1.5240
BRITISH POUND        GBP   218.75    218.07
SWISS FRANC          CHF   178.58    178.02
CANADIAN DOLLAR      CAD   125.56    125.17
AUSTRALIAN DOLAR     AUD   122.55    122.17
SWEDISH KRONA        SEK    19.23     19.17
NORWEGIAN KRONE      NOK    18.69     18.63
DANISH KRONE         DKK    25.97     25.89
NEWZEALAND DOLLAR    NZD   115.63    115.27
SINGAPORE DOLLAR     SGD   120.41    120.04
HONGKONG DOLLAR      HKD    20.81     20.75
KOREAN WON           KRW   0.1436    0.1431
CHINESE YUAN         CNY    25.00     24.92
MALAYSIAN RINGGIT    MYR    39.68     39.56
THAI BAHT            THB     5.35     05.34
U.E.A DIRHAM         AED    43.76     43.63
SAUDI RIYAL          SAR    42.90     42.77
QATAR RIYAL          QAR    44.15     44.01
KUWAITI DINAR        KWD   531.42    529.76
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Euro Canadian Dollar Chinese yuan Japanese Yen National Bank of Pakistan Exchange rates AUSTRALIAN DOLAR U.S DOLLAR NORWEGIAN KRONE

Exchange rates: buying and selling

Pakistan ready to go extra mile for peace and just solution to Kashmir issue: PM

Time has come to resolve Kashmir dispute as per aspirations of Kashmiris: COAS

China, Pakistan have an understanding on protecting interests in Afghanistan: US report

Onus is on India to create enabling environment for meaningful engagement: FO

Al-Qaeda's leader in Yemen under arrest: UN report

WHO urges collaboration to speed up Europe vaccinations

Biden halts US support for offensive military operations in Yemen

Qureshi reaffirms Pakistan's 'unflinching solidarity' with Kashmiris in IIOJK

Kashmir Solidarity Day: PM to visit Kotli today

Fiscal Policy Statement: Debt per capita, other challenges highlighted

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