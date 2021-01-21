ANL 27.50 Decreased By ▼ -0.39 (-1.4%)
ASC 17.01 Decreased By ▼ -0.19 (-1.1%)
ASL 23.90 Decreased By ▼ -0.10 (-0.42%)
AVN 93.69 Increased By ▲ 1.49 (1.62%)
BOP 9.51 Decreased By ▼ -0.16 (-1.65%)
BYCO 9.75 Increased By ▲ 0.05 (0.52%)
DGKC 110.25 Decreased By ▼ -0.75 (-0.68%)
EPCL 47.79 Decreased By ▼ -0.23 (-0.48%)
FCCL 21.27 Decreased By ▼ -0.13 (-0.61%)
FFBL 27.41 Decreased By ▼ -0.46 (-1.65%)
FFL 18.80 Decreased By ▼ -0.20 (-1.05%)
HASCOL 14.56 Decreased By ▼ -0.06 (-0.41%)
HUBC 86.67 Increased By ▲ 2.65 (3.15%)
HUMNL 7.33 Increased By ▲ 0.26 (3.68%)
JSCL 30.94 Increased By ▲ 0.44 (1.44%)
KAPCO 41.05 Increased By ▲ 0.67 (1.66%)
KEL 4.10 Decreased By ▼ -0.01 (-0.24%)
LOTCHEM 16.25 Increased By ▲ 0.35 (2.2%)
MLCF 43.02 Decreased By ▼ -0.09 (-0.21%)
PAEL 39.90 Decreased By ▼ -0.16 (-0.4%)
PIBTL 12.61 Decreased By ▼ -0.08 (-0.63%)
POWER 11.39 Increased By ▲ 0.14 (1.24%)
PPL 94.00 Decreased By ▼ -1.80 (-1.88%)
PRL 23.99 Decreased By ▼ -0.74 (-2.99%)
PTC 9.50 Decreased By ▼ -0.14 (-1.45%)
SILK 1.26 Increased By ▲ 0.04 (3.28%)
SNGP 45.00 Decreased By ▼ -0.83 (-1.81%)
TRG 106.45 Increased By ▲ 0.60 (0.57%)
UNITY 34.18 Increased By ▲ 2.28 (7.15%)
WTL 1.13 Decreased By ▼ -0.02 (-1.74%)
BR100 4,833 Decreased By ▼ -22.35 (-0.46%)
BR30 24,693 Decreased By ▼ -86.65 (-0.35%)
KSE100 45,677 Decreased By ▼ -226.29 (-0.49%)
KSE30 19,026 Decreased By ▼ -127.11 (-0.66%)
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Jan 21, 2021 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (January 20, 2021)...
Recorder Report 21 Jan 2021

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (January 20, 2021)

=======================================
Per 100 kg
=======================================
Sugar                         8750-8800
Gur                         10000-11000
Shakar                      11000-12500
Ghee (16 kg)                  4000-4220
Almond (Kaghzi)             30000-42000
Almond (Simple)             12500-15000
Sogi                        25000-28000
Dry Date                    14000-20000
Chilli (Sabat)              26400-32000
Chilli (Pissi)              25000-31250
Turmeric                    15500-16500
Darchini (large)            26000-28000
Mong (Sabat)                18000-19000
Dal Mong (Chilka)           17500-19500
Dal Mong (Washed)           18000-20000
Dal Mash (Sabat)            17000-19000
Dal Mash (Chilka)           20000-22000
Dal Mash (Washed)           20000-24000
Dal Masoor (Local)          15000-16000
Dal Masoor (impor)          12500-14000
Masoor (salam-impor)        10000-12700
Masoor (salam-local)        14500-15000
Gram White                  10000-12000
Gram Black                  11000-12500
Dal Chana (Thin)            11300-12000
Dal Chana (Thick)           12000-12800
White Kidney Beans (Lobia)  17000-17500
Red Kidney Beans (Lobia)    21000-25000
---------------------------------------
Rice (per 100 kg)
---------------------------------------
Basmati Super (Old)         12500-14000
Basmati Super (new)         10600-13500
Kainat 1121                 11000-12500
Rice Basmati (386)            8000-9000
Basmati broken                6000-8000
---------------------------------------
Tea (per 1 kg)
---------------------------------------
Tea (Black)                     350-550
Tea (Green)                    900-1300
=======================================

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Sugar Gur Lahore Grain Market Rates Grain Market Shakar

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