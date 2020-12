KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Wednesday (December 30, 2020).

==================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS ==================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares ==================================================================================== Growth Sec. Attock Refinery 65,000 172.95 Total/Weighted Avg. Rate 65,000 172.95 Insight Sec. Bank AL-Habib 500 72.60 Total/Weighted Avg. Rate 500 72.60 AKD Sec. Bunny's Ltd (Suspend) 2,000,000 40.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,000,000 40.00 MRA Sec. BYCO Petroleum 55,000 8.75 Total/Weighted Avg. Rate 55,000 8.75 AKD Sec. Cherat Packaging Ltd 65,000 194.05 Total/Weighted Avg. Rate 65,000 194.05 B&B Sec. Crescent Steel 2,500 83.65 Total/Weighted Avg. Rate 2,500 83.65 JS Global Cap. Fauji Bin Qasim 200,000 23.56 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 23.56 Ismail Iqbal Sec. Fauji Fertilizer 400,000 108.28 Total/Weighted Avg. Rate 400,000 108.28 D.J.M. Sec. IGI Holdings Limited 15,000 203.12 Total/Weighted Avg. Rate 15,000 203.12 Topline Sec. Indus Motor 9,000 1,199.00 Total/Weighted Avg. Rate 9,000 1,199.00 Cedar Capital Interloop Limited 400,000 69.00 Total/Weighted Avg. Rate 400,000 69.00 BMA Capital K-Electric Limited 6,600,000 4.40 Total/Weighted Avg. Rate 6,600,000 4.40 Dawood Equities Millat Tractors 100 1,077.00 Total/Weighted Avg. Rate 100 1,077.00 Sherman Sec. Nishat Mills 134,000 106.75 Adam Sec. 521,000 105.00 Total/Weighted Avg. Rate 655,000 105.36 D.J.M. Sec. Nishat Power Ltd. 1,200,000 23.40 BMA Capital 812,000 24.08 Adam Sec. 600,000 23.40 MRA Sec. 600,000 23.40 Total/Weighted Avg. Rate 3,212,000 23.57 JS Global Cap. P. S. O. 174,500 216.80 Pearl Sec. 900 216.80 Total/Weighted Avg. Rate 175,400 216.80 M. M. M. A. Khanani Pak Suzuki 5,000 240.00 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 240.00 EFG Hermes Sana Industries 500 58.00 Total/Weighted Avg. Rate 500 58.00 Alfalah Sec. Searle Company Ltd. 16,800 251.75 Total/Weighted Avg. Rate 16,800 251.75 D.J.M. Sec. Shell Pak. 1,000 286.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 286.00 High Land Securities Treet Corp. 500 31.50 Total/Weighted Avg. Rate 500 31.50 Growth Sec. TRG Pakistan Ltd. 850,000 84.66 Interactive Securities 123,000 85.08 Total/Weighted Avg. Rate 973,000 84.71 Growth Sec. Unity Foods Limited 500,000 31.62 Total/Weighted Avg. Rate 500,000 31.62 ==================================================================================== Total Turnover 15,351,300 ====================================================================================

