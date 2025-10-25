KARACHI: The weather report on Friday (October 24, 2025) and the forecast for Saturday (October 25, 2025)
==================================================================
CITIES TODAY TOMORROW
==================================================================
Hyderabad 37-25 (ºC) 00-00 (%) 36-25 (ºC) 00-00 (%)
Karachi 38-23 (ºC) 00-00 (%) 37-24 (ºC) 00-00 (%)
Lahore 33-19 (°C) 00-00 (%) 32-18 (°C) 00-00 (%)
Larkana 37-23 (°C) 00-00 (%) 36-23 (°C) 00-00 (%)
Mirpurkhas 37-23 (°C) 00-00 (%) 36-22 (°C) 00-00 (%)
Muzaffarabad 27-11 (ºC) 01-00 (%) 26-10 (ºC) 01-00 (%)
Peshawar 30-17 (ºC) 00-00 (%) 30-17 (ºC) 00-00 (%)
Quetta 25-09 (ºC) 00-00 (%) 24-09 (ºC) 00-00 (%)
Rawalpindi 29-15 (ºC) 00-00 (%) 29-15 (ºC) 00-00 (%)
Sukkur 37-23 (ºC) 00-00 (%) 36-24 (ºC) 00-00 (%)
==================================================================
KARACHI
------------------------------------------------------------------
Sunset: 05:57 pm (Today)
Sunrise: 06:34 am (Tomorrow)
==================================================================
