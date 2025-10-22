KARACHI: The weather report on Tuesday (October 21, 2025) and the forecast for Wednesday (October 22, 2025)
==================================================================
CITIES TODAY TOMORROW
==================================================================
Hyderabad 35-24 (ºC) 00-00 (%) 34-23 (ºC) 00-00 (%)
Karachi 36-22 (ºC) 00-00 (%) 37-22 (ºC) 00-00 (%)
Lahore 28-17 (°C) 00-00 (%) 27-16 (°C) 00-00 (%)
Larkana 34-24 (°C) 00-00 (%) 34-21 (°C) 00-00 (%)
Mirpurkhas 34-22 (°C) 00-00 (%) 33-20 (°C) 00-00 (%)
Muzaffarabad 21-05 (ºC) 01-00 (%) 20-06 (ºC) 01-00 (%)
Peshawar 23-13 (ºC) 00-00 (%) 24-15 (ºC) 00-00 (%)
Quetta 25-09 (ºC) 00-00 (%) 25-06 (ºC) 00-00 (%)
Rawalpindi 24-09 (ºC) 00-00 (%) 22-10 (ºC) 00-00 (%)
Sukkur 33-25 (ºC) 00-00 (%) 33-22 (ºC) 00-00 (%)
==================================================================
KARACHI
------------------------------------------------------------------
Sunset: 05:59 pm (Today)
Sunrise: 06:32 am (Tomorrow)
==================================================================
