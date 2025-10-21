KARACHI: The weather report on Monday (October 20, 2025) and the forecast for Tuesday (October 21, 2025)
==================================================================
CITIES TODAY TOMORROW
==================================================================
Hyderabad 38-25 (ºC) 00-00 (%) 38-23 (ºC) 00-00 (%)
Karachi 37-22 (ºC) 00-00 (%) 37-22 (ºC) 00-00 (%)
Lahore 32-19 (°C) 00-00 (%) 31-20 (°C) 00-00 (%)
Larkana 38-21 (°C) 00-00 (%) 37-21 (°C) 00-00 (%)
Mirpurkhas 38-22 (°C) 00-00 (%) 37-20 (°C) 00-00 (%)
Muzaffarabad 28-13 (ºC) 01-00 (%) 27-12 (ºC) 00-00 (%)
Peshawar 31-19 (ºC) 01-00 (%) 31-19 (ºC) 01-00 (%)
Quetta 25-09 (ºC) 00-00 (%) 24-09 (ºC) 00-00 (%)
Rawalpindi 31-18 (ºC) 00-00 (%) 30-17 (ºC) 00-00 (%)
Sukkur 38-23 (ºC) 00-00 (%) 36-23 (ºC) 00-00 (%)
==================================================================
KARACHI
------------------------------------------------------------------
Sunset: 06:00 pm (Today)
Sunrise: 06:32 am (Tomorrow)
==================================================================
