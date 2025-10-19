BML 7.77 Decreased By ▼ -0.19 (-2.39%)
BOP 35.83 Increased By ▲ 1.05 (3.02%)
CNERGY 8.21 Decreased By ▼ -0.11 (-1.32%)
CPHL 89.50 Decreased By ▼ -3.47 (-3.73%)
DCL 14.29 Increased By ▲ 0.33 (2.36%)
DGKC 241.27 Decreased By ▼ -2.90 (-1.19%)
FCCL 57.40 Increased By ▲ 0.21 (0.37%)
FFL 20.72 Decreased By ▼ -0.30 (-1.43%)
GCIL 31.13 Decreased By ▼ -0.40 (-1.27%)
HUBC 218.01 Decreased By ▼ -1.13 (-0.52%)
KEL 7.38 Decreased By ▼ -0.32 (-4.16%)
KOSM 7.25 Increased By ▲ 0.23 (3.28%)
LOTCHEM 27.50 Decreased By ▼ -0.11 (-0.4%)
MLCF 100.96 Decreased By ▼ -1.58 (-1.54%)
NBP 205.38 Decreased By ▼ -3.39 (-1.62%)
PAEL 55.33 Decreased By ▼ -0.06 (-0.11%)
PIAHCLA 24.09 Decreased By ▼ -0.78 (-3.14%)
PIBTL 15.10 Decreased By ▼ -0.04 (-0.26%)
POWER 19.11 Increased By ▲ 0.94 (5.17%)
PPL 182.30 Decreased By ▼ -3.82 (-2.05%)
PREMA 41.34 Decreased By ▼ -1.06 (-2.5%)
PRL 35.96 Decreased By ▼ -0.25 (-0.69%)
PTC 37.52 Decreased By ▼ -0.94 (-2.44%)
SNGP 126.81 Decreased By ▼ -2.86 (-2.21%)
SSGC 40.20 Decreased By ▼ -0.03 (-0.07%)
TELE 10.93 Decreased By ▼ -0.41 (-3.62%)
TPLP 11.58 Decreased By ▼ -0.22 (-1.86%)
TREET 28.35 Decreased By ▼ -0.35 (-1.22%)
TRG 73.45 Decreased By ▼ -0.27 (-0.37%)
WTL 2.23 Increased By ▲ 0.14 (6.7%)
BR100 17,169 Decreased By -89.1 (-0.52%)
BR30 54,846 Decreased By -418.9 (-0.76%)
KSE100 163,806 Decreased By -638.5 (-0.39%)
KSE30 50,124 Decreased By -343.3 (-0.68%)
Oct 19, 2025 اردو PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Print Print 2025-10-19

The Weather

Recorder Report Published 19 Oct, 2025 03:35am

KARACHI: The weather report on Saturday (October 18, 2025) and the forecast for Sunday (October 19, 2025) 

==================================================================
CITIES                     TODAY                          TOMORROW
==================================================================
Hyderabad         38-25 (ºC) 00-00 (%)        38-23 (ºC) 00-00 (%)
Karachi           37-22 (ºC) 00-00 (%)        37-22 (ºC) 00-00 (%)
Lahore            32-19 (°C) 00-00 (%)        31-20 (°C) 00-00 (%)
Larkana           38-21 (°C) 00-00 (%)        37-21 (°C) 00-00 (%)
Mirpurkhas        38-22 (°C) 00-00 (%)        37-20 (°C) 00-00 (%)
Muzaffarabad      28-13 (ºC) 01-00 (%)        27-12 (ºC) 00-00 (%)
Peshawar          31-19 (ºC) 01-00 (%)        31-19 (ºC) 01-00 (%)
Quetta            25-09 (ºC) 00-00 (%)        24-09 (ºC) 00-00 (%)
Rawalpindi        31-18 (ºC) 00-00 (%)        30-17 (ºC) 00-00 (%)
Sukkur            38-23 (ºC) 00-00 (%)        36-23 (ºC) 00-00 (%)
==================================================================
KARACHI
------------------------------------------------------------------
Sunset:                       06:02 pm                     (Today)
Sunrise:                      06:31 am                  (Tomorrow)
==================================================================

Copyright Business Recorder, 2025

weather forecast pakistan weather

Comments

200 characters

The Weather

First round of Pak-Afghan talks ends in Qatar

No room for war in N-environment, says COAS

Amended CoC for judges approved: SJC decides to proceed with three complaints

PPIB grants NoC to PPA of EPQL

Reform activities delayed: WB rates KWSSIP’s progress as ‘fairly unsatisfactory’

AMLA 2010: No action against jewellers sans SOP, FTO tells FBR

Pak-Saudi digital collaboration GO AI Hub launched

Infrastructure cess: OMAP lodges protest against Sindh govt decision

Recognising Israel before Palestine liberation betrayal of Muslim world: PTI

End solvent mixing in POL items: Acting strictly under govt’s legal mandate: Ogra

Read more stories