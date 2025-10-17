KARACHI: The weather report on Thursday (October 16, 2025) and the forecast for Friday (October 17, 2025)
==================================================================
CITIES TODAY TOMORROW
==================================================================
Hyderabad 38-24 (ºC) 00-00 (%) 38-23 (ºC) 00-00 (%)
Karachi 38-22 (ºC) 00-00 (%) 37-22 (ºC) 00-00 (%)
Lahore 32-20 (°C) 00-00 (%) 31-20 (°C) 00-00 (%)
Larkana 39-21 (°C) 00-00 (%) 39-22 (°C) 00-00 (%)
Mirpurkhas 38-21 (°C) 00-00 (%) 38-21 (°C) 00-00 (%)
Muzaffarabad 29-14 (ºC) 02-00 (%) 28-13 (ºC) 01-00 (%)
Peshawar 32-19 (ºC) 01-00 (%) 32-20 (ºC) 00-00 (%)
Quetta 26-07 (ºC) 00-00 (%) 26-07 (ºC) 00-00 (%)
Rawalpindi 31-18 (ºC) 00-00 (%) 31-18 (ºC) 00-00 (%)
Sukkur 38-22 (ºC) 00-00 (%) 38-22 (ºC) 00-00 (%)
==================================================================
KARACHI
------------------------------------------------------------------
Sunset: 06:04 pm (Today)
Sunrise: 06:30 am (Tomorrow)
==================================================================
