Print 2025-10-17

The Weather

Recorder Report Published 17 Oct, 2025 06:28am

KARACHI: The weather report on Thursday (October 16, 2025) and the forecast for Friday (October 17, 2025)

==================================================================
CITIES                     TODAY                          TOMORROW
==================================================================
Hyderabad         38-24 (ºC) 00-00 (%)        38-23 (ºC) 00-00 (%)
Karachi           38-22 (ºC) 00-00 (%)        37-22 (ºC) 00-00 (%)
Lahore            32-20 (°C) 00-00 (%)        31-20 (°C) 00-00 (%)
Larkana           39-21 (°C) 00-00 (%)        39-22 (°C) 00-00 (%)
Mirpurkhas        38-21 (°C) 00-00 (%)        38-21 (°C) 00-00 (%)
Muzaffarabad      29-14 (ºC) 02-00 (%)        28-13 (ºC) 01-00 (%)
Peshawar          32-19 (ºC) 01-00 (%)        32-20 (ºC) 00-00 (%)
Quetta            26-07 (ºC) 00-00 (%)        26-07 (ºC) 00-00 (%)
Rawalpindi        31-18 (ºC) 00-00 (%)        31-18 (ºC) 00-00 (%)
Sukkur            38-22 (ºC) 00-00 (%)        38-22 (ºC) 00-00 (%)
==================================================================
KARACHI
------------------------------------------------------------------
Sunset:                       06:04 pm                     (Today)
Sunrise:                      06:30 am                  (Tomorrow)
==================================================================

weather report weather forecast pakistan weather

