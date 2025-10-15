KARACHI: The weather report on Tuesday (October 14, 2025) and the forecast for Wednesday (October 15, 2025)
==================================================================
CITIES TODAY TOMORROW
==================================================================
Hyderabad 37-25 (ºC) 00-00 (%) 37-24 (ºC) 00-00 (%)
Karachi 36-23 (ºC) 00-00 (%) 37-22 (ºC) 00-00 (%)
Lahore 32-20 (°C) 00-00 (%) 31-21 (°C) 00-00 (%)
Larkana 39-22 (°C) 00-00 (%) 38-22 (°C) 00-00 (%)
Mirpurkhas 38-23 (°C) 00-00 (%) 37-21 (°C) 00-00 (%)
Muzaffarabad 27-14 (ºC) 02-00 (%) 28-14 (ºC) 02-00 (%)
Peshawar 32-19 (ºC) 01-00 (%) 32-20 (ºC) 00-00 (%)
Quetta 27-10 (ºC) 00-00 (%) 27-08 (ºC) 00-00 (%)
Rawalpindi 30-18 (ºC) 01-00 (%) 30-18 (ºC) 00-00 (%)
Sukkur 38-21 (ºC) 00-00 (%) 38-23 (ºC) 00-00 (%)
==================================================================
KARACHI
------------------------------------------------------------------
Sunset: 06:05 pm (Today)
Sunrise: 06:29 am (Tomorrow)
==================================================================
