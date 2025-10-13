BML 7.45 Decreased By ▼ -0.15 (-1.97%)
Print Print 2025-10-13

The Weather

Recorder Report Published October 13, 2025 Updated October 13, 2025 07:57am

KARACHI: The weather report on Sunday (October 12, 2025) and the forecast for Monday (October 13, 2025).

====================================================================
CITIES                     TODAY                            TOMORROW
====================================================================
Hyderabad           37-24 (ºC) 00-00 (%)        37-24 (ºC) 00-00 (%)
Karachi             35-23 (ºC) 00-00 (%)        35-23 (ºC) 00-00 (%)
Lahore              31-19 (°C) 00-00 (%)        31-20 (°C) 00-00 (%)
Larkana             39-23 (°C) 00-00 (%)        39-23 (°C) 00-00 (%)
Mirpurkhas          37-23 (°C) 00-00 (%)        37-22 (°C) 00-00 (%)
Muzaffarabad        27-13 (ºC) 00-00 (%)        28-14 (ºC) 00-00 (%)
Peshawar            32-18 (ºC) 00-00 (%)        32-19 (ºC) 00-00 (%)
Quetta              26-08 (ºC) 00-00 (%)        27-06 (ºC) 00-00 (%)
Rawalpindi          29-16 (ºC) 00-00 (%)        30-17 (ºC) 00-00 (%)
Sukkur              38-23 (ºC) 00-00 (%)        39-23 (ºC) 00-00 (%)
====================================================================
KARACHI
--------------------------------------------------------------------
Sunset:                      06:07 pm                        (Today)
Sunrise:                     06:28 am                     (Tomorrow)
====================================================================

