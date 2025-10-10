KARACHI: The weather report on Thursday (October 09, 2025) and the forecast for Friday (October 10, 2025)
==================================================================
CITIES TODAY TOMORROW
==================================================================
Hyderabad 35-24 (ºC) 00-00 (%) 36-24 (ºC) 00-00 (%)
Karachi 34-23 (ºC) 00-00 (%) 34-23 (ºC) 00-00 (%)
Lahore 29-20 (°C) 02-00 (%) 30-20 (°C) 01-00 (%)
Larkana 35-22 (°C) 00-00 (%) 36-22 (°C) 00-00 (%)
Mirpurkhas 35-23 (°C) 00-00 (%) 35-23 (°C) 00-00 (%)
Muzaffarabad 25-13 (ºC) 06-00 (%) 26-14 (ºC) 25-00 (%)
Peshawar 29-17 (ºC) 01-00 (%) 30-18 (ºC) 01-00 (%)
Quetta 25-06 (ºC) 00-00 (%) 26-06 (ºC) 00-00 (%)
Rawalpindi 26-17 (ºC) 02-00 (%) 27-17 (ºC) 01-00 (%)
Sukkur 34-23 (ºC) 01-00 (%) 36-23 (ºC) 00-00 (%)
==================================================================
KARACHI
------------------------------------------------------------------
Sunset: 06:10 pm (Today)
Sunrise: 06:26 am (Tomorrow)
==================================================================
